LA JUSTICE DÉCLARE LA GRÈVE D'ILLÉGALE Le Cnapeste maintient son mot d'ordre à Tizi Ouzou

Par Kamel BOUDJADI -

Le Cnapeste maintient donc son débrayage malgré la décision du tribunal qui a jugé illégale sa grève qui est à sa quatrième semaine. Hier, les établissements scolaires étaient encore paralysés par ce mouvement qui commence réellement à agacer les parents d'élèves qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, surtout les classes d'examen.

En effet, après trois semaines de grève, la direction de l'éducation et la tutelle ont introduit une action en justice contre le syndicat. Quelques jours plus tard, avant-hier lundi précisément, le juge a rendu son verdict en faveur de la partie plaignante. La grève est donc jugée illégale et ne remplissant pas les critères légaux pour le lancement d'un mouvement de grève.

De leur côté, les enseignants ont décidé de faire fi de ce jugement en poursuivant leur grève. La grève est donc maintenue alors qu'une réunion se tenait hier dans l'après-midi pour décider, selon nos sources, d'autres actions de protestation dans les prochains jours. Pour les enseignants, leur grève est parfaitement légale et surtout justifiée. La colère était d'ailleurs très visible d'autant plus que les ponctions sur salaire ont touché tous les grévistes, selon nos sources qui font état sur

17 jours de moins pour le salaire du mois de novembre. Il convient aussi de rappeler qu'à l'origine du débrayage, les enseignants ont voulu exprimer leur indignation suite à l'agression d'une enseignante par un policier au niveau de l'académie. Aussi, hier, les parents d'élèves attendaient avec impatience l'issue de la réunion des enseignants grévistes malgré le mince espoir de les voir mettre un terme au débrayage. Les enseignants, tiennent mordicus à leur droit de grève alors que les parents espèrent une fin du mouvement pour que leurs enfants regagnent enfin les bancs. Il y va de leur avenir. En fait, le mouvement de grève pourrait avoir des incidences sur le cursus des élèves, mais une chose est sûre, le classement de la wilaya aux différents examens de l'enseignement prendra un sérieux coup. Ce retard causé par la grève des enseignants aura des conséquences négatives, ajoutent beaucoup de parents, sur ce classement dans lequel la wilaya de Tizi Ouzou sortait toujours dans les meilleurs classements quand elle n'est pas la première. Enfin, notons que la wilaya de Tizi Ouzou arrive en première position dans les classements de tous les paliers au niveau national. Ces performances sont acquises de haute lutte malgré les problèmes nombreux que connaissent les écoles telles que la violence. En effet, les agressions des élèves ont toujours été dénoncées par les enfants eux-mêmes ainsi que leurs parents durant les années précédentes. La violence a fini par atteindre même les enseignants dont un grand nombre ont été agressés. Ces dernières années, un semblant de calme semble revenir, mais la crainte est toujours d'actualité.