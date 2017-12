L'APC D'ALGER-CENTRE ET EL MOUDJAHID ONT ÉVOQUÉ CE GRAND HOMME Vibrant hommage à l'éternel combattant

Par Madjid BERKANE -

Mohamed Abdelaziz qui s'est engagé corps et âme pour l'aboutissement de la cause sahraouie durant 40 ans demeurera immortel dans la mémoire et l'esprit des Sahraouis.

L'Association nationale Machaâl Echahid en coordination avec l'APC d'Alger-Centre et le Comité des journalistes algériens soutenant la cause sahraouie ainsi que le journal El Moudjahid ont rendu hier un vibrant hommage à feu Mohamed Abdelaziz, ex-président de la République arabe sahraouie démocratique (Rasd), à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de sa disparition. En présence des membres de sa famille, du représentant du président actuel de la (Rasd) Ibrahim Ghali, ainsi que de plusieurs personnalités historiques algériennes, la salle de réunion du journal El Moudjahid s'est transformée en une tribune pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. L'hommage a débuté par la lecture du message d'Ibrahim Ghali envoyé à l'occasion par son représentant Hamma Salama. Le président de la Rasd a salué la mémoire de Mohamed Abdelaziz qui reste le père, dit-il, du combat pour l'indépendance du Sahara occidental et un symbole du courage et de la résistance pour tous les jeunes Sahraouis. «Mohamed Abdelaziz qui s'est engagé corps et âme pour le triomphe de la cause sahraouie durant 40 ans demeurera immortel dans la mémoire et l'esprit des Sahraouis», a écrit le chef du Front Polisario dans son message, soulignant que le défunt a fait avancer la cause des Sahraouis à l'échelle internationale. Ibrahim Ghali qui a profité de l'occasion pour s'incliner devant la mémoire des Algériens tombés le 11 Décembre 1960, a signifié que le peuple et la cause algérienne restent un modèle pour les Sahraouis dans leur combat pour l'autodétermination. Avant de remercier en outre les autorités algériennes pour l'organisation de cet hommage, Ibrahim Ghali a rappelé que le Maroc bénéficiant de la complicité de la France continue à opprimer les Sahraouis et à piller leurs richesses. Le chef du Front Polisario a conclu son message, en appellant l'ONU et les différentes ONG défendant les droits de l'homme à exercer une pression sur le Maroc, afin de respecter le droit international et libérer tous les prisonniers sahraouis incarcérés dans ses prisons. Succédant à Hamma Salama, le P/ APC d'Alger-Centre Hakim Bettache après avoir rappelé le jumelage existant entre l'APC d'Alger-Centre et la ville d'El Ayoune, a fait savoir que l'APC d'Alger-Centre va abriter au mois de juillet prochain une semaine culturelle de la ville d'El Ayoune. Cédant la parole au président du Comité des journalistes algériens soutenant la cause sahraouie, Mustapha Ait Mouhoub, ce dernier a tenu à saluer le courage et la résistance des Sahraouis, ainsi que leur détermination pour l'autodétermination. Emboîtant par ailleurs le pas à Ibrahim Ghali, le président du Comité des journalistes algériens a dénoncé la position honteuse de la France soutenant le Maroc. Pour leur part, Nouria Hafsi, Abderrahmane Si Affif, Essadak Bouguetaïa, Louisa Ighil Ahriz, ont tenu à remercier l'Etat algérien pour son soutien au peuple sahraoui et la défense de sa cause devant le concert des nations. Ces derniers ont invité le peuple sahraoui à résister et s'inspirer du combat des Algériens. «L'indépendance s'arrache et ne se donne pas», se sont-ils accordés à dire. De son côté, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Algérie a exprimé dans son intervention, le soutien de son pays au peuple sahraoui. «L'Afrique du Sud qui a souffert du colonialisme ne peut que soutenir et aider un peuple en quête d'indépendance», dira-t-il. Prenant la parole en dernier, le fils de feu Mohamed Abdelaziz, Si El Habib, a fait part de beaucoup de témoignages émouvants les uns que les autres que son père lui racontait de son vivant. Le fils de Mohamed Abdelaziz a souligné que son père était très confiant en la solidarité de l'Algérie. «D'ailleurs il a toujours aimé dire de son vivant que c'est le soutien et la solidarité de l'Algérie qui me poussent à aller de l'avant et à ne jamais se lasser», a-t-il témoigné. La séance de l'hommage a été clôturée par la remise de la médaille du Mérite de la wilaya d'Alger au fils de Mohamed Abdelaziz.