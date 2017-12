LE PRÉSIDENT DE L' ORGANE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION "286 requêtes enregistrées en 2017"

Par Mohamed BOUFATAH -

Mohamed Sebaibi

«En moyenne 12 à 15 dossiers liés à la corruption sont transmis annuellement au parquet pour ouverture d'une enquête judiciaire.»

Le président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption(Onplc), Mohamed Sebaibi, qui dépend directement de la présidence de la République, a indiqué hier, après moult insistances des représentants des médias, en marge de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, qu' «environ 286 déclarations de soupçons de corruption sont parvenues à son instance depuis le 1er janvier dernier jusqu'à ce jour». A titre de rappel, la Journée internationale de la lutte contre la corruption coïncidant avec le 9 décembre de chaque année, n'est célébrée en Algérie que trois jours après, soit le 12 décembre, à l'Ecole nationale d'administration (ENA), Alger. «Le samedi est un jour férié en Algérie», a-t-on justifié. Dans le même contexte et selon le premier responsable de l'Office central de répression de la corruption (Ocrc), qui fait partie du réseau anti-corruption comme le Ctrf, l' IGF et la Cour des comptes, «en moyenne 12 à 15 dossiers liés à la corruption sont transmis annuellement au parquet pour l'ouverture d'une enquête judiciaire».

«Dans le cadre de sa mission de formation et de sensibilisation contre la corruption, l'Onplc a formé, depuis sa création il y a près de deux ans, 3 000 agents publics», a-t-on appris également. «200 officiers de différents corps constitués ont reçu une formation spécialisée», a-t-on ajouté. Les postes à risques ciblés par la formation et la sensibilisation se recrutent parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat et ceux des administrations des douanes, fiscale et des Domaines, etc. Le troisième cycle, prévu en 2018, concernera la formation des formateurs.

«Les déclarations anonymes sont également étudiées», selon le premier responsable de cet organe. Le président de l' Onplc a évoqué la mise en service d'une plate-forme électronique afin de permettre d'introduire une formation à distance des agents publics, indiquant que l'Institut supérieur de gestion et de planification(Isgp) a été désigné par l'Onplc pour la réalisation d'une plate-forme électronique (e-learning)». Il a également indiqué qu'une plate-forme électronique sera mise en place afin d'accueillir les déclarations de patrimoine».

Les missions de l'Onplc sont la préparation du rapport annuel destiné au président de la République, le recueil des déclarations de patrimoine des élus locaux et de certaines catégories d'agents publics. Le président de la République, des présidents et des membres des deux chambres du Parlement, le président et des membres du Conseil constitutionnel, le Premier ministre et des membres du gouvernement, le président de la Cour des comptes, le gouverneur de la Banque d'Algérie, des ambassadeurs, des consuls et des walis, des magistrats, des présidents et des membres des Assemblées populaires communales, des agents publics occupant des postes ou exerçant des fonctions supérieures de l'État, sont assujettis à l'obligation de déclaration du patrimoine. En outre, les déclarations de patrimoine sont recueillies par deux institutions: la Cour suprême et l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption.