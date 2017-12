LE MINISTRE DE L'HABITAT ABDELWAHID TEMMAR AUX SOUSCRIPTEURS AADL 2 2018 Sera pour vous!

Par Bouzid CHALABI -

«Nous nous sommes engagés à livrer les logements le plus vite possible»

Le ministre de l'Habitat a la lourde mission de mener à bien l'une des plus importantes promesses électorales du président de la République.

Visiblement fidèle à sa ligne de conduite qui consiste à dire la vérité crue sur la situation de son secteur, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville n'a pas manqué, hier, devant un parterre de chefs d'entreprises chargés de la réalisation du programme Aadl 2, d'adresser un sérieux avertissement aux retardataires dans l'avancement des chantiers. Abdelwahid Temmar aurait pu le dire à huis clos, mais c'est en présence de la presse nationale qu'il a fait le constat de retard dans pas moins de 20 wilayas.

Le ministre a exigé des représentants des entreprises de rattraper coûte que coûte le retard généré par la lenteur des travaux. «Je reconnais que l'administration a une part de responsabilité dans le retard enregistré sur un grand nombre de chantiers, mais aujourd'hui je vous demande de faire en sorte que vos chantiers connaissent un rythme de travail plus accéléré», s'est exclamé Temmar, insistant notamment sur l'accélération de l'étape construction et matérialisation des projets afin de rattraper le temps perdu. Le ministre de l'Habitat garde le cap que lui a fixé le gouvernement, à savoir livrer les logements aux souscripteurs dans les délais. «Nous nous sommes engagés à livrer les logements le plus vite possible compte tenu de l'engagement du gouvernement qui a assuré que tous les souscripteurs à la formule Aadl auront leur logement», a-t-il insisté.

Notons qu'à l'issue de cette rencontre, le ministre a déclaré à la presse qu'aucun retard ne sera toléré dans la réalisation des programmes Aadl. «Je ne saurai admettre davantage de retards sur les programmes Aadl. C'est pourquoi nous resterons intransigeants sur le respect des délais de réalisation», a averti le ministre. Il a même annoncé dans se sens de recourir à l'annulation des contrats, «notamment ceux des entreprises qui ne respectent pas les délais de livraison des projets», a-t-il précisé.

D'autre part, Temmar a indiqué que 2018 sera une année consacrée aux souscripteurs du programme Aadl 2. Et de rappeler dans la foulée: «Durant ma fonction de wali de Mostaganem, j'ai réussi à résoudre le programme Aadl 2 en trois étapes. De ce fait, j'ai demandé à mon équipe de me fournir une fiche technique détaillée sur l'ensemble des programmes en cours de réalisation, d'achèvement, ainsi que des projets qui n'ont pas encore été entamés.» Faut-il souligner que ce rappel à l'ordre du ministre à l'encontre des entreprises chargées de la réalisation des programmes intervient après que son département a eu vent de retards importants dans la réalisation des logements Aadl au niveau de 20 wilayas.

La réaction a été immédiate. Pas moins de sept équipes composées de cadres de l'Addl et du ministère de l'Habitat ont été dépêchées pour le suivi des chantiers. Des rapports précis ont été élaborés pour chaque site visité. Des décisions sont en train d'être prises pour la relance de tous les chantiers en souffrance.

Les inspections ne se sont pas arrêtées aux seuls constats, la réunion d'hier en est la preuve éclatante. Les débats ont concerné les résultats des nombreuses sorties du ministre lui-même, dont l'objectif était de trouver sur place la solution aux problèmes que posent les entreprises de réalisation. La cadence au niveau du ministère est donc soutenue et les résultats commencent déjà à se faire sentir dans de nombreux chantiers.

Le ministre de l'Habitat a la lourde mission de mener à bien l'une des plus importantes promesses électorales du président de la République. Cette promesse, qui concerne l'ensemble des catégories sociales, a déjà été honorée à plus de 80%. Le gouvernement est sur la dernière ligne droite. A quelque 18 mois de la fin du mandat présidentiel, beaucoup a été fait, mais il reste encore des efforts à fournir. Le ministre de l'Habitat semble l'avoir compris et la pression qu'il met sur les entreprises de réalisation poursuit justement l'objectif de clore l'un des plus complexes dossiers de l'Algérie indépendante, celui de la crise du logement. Juste pour apprécier l'ampleur de la tâche, on rappellera le programme du président, pour l'Aadl seulement pour la seul formule Aadl 2, qui compte pas moins de 1600.000 logements. Sur le lot, Alger a reçu un programme de 150.000 logements. Et dans ce cadre la priorité du ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville est le lancement dans les semaines qui viennent de 52.000 logements qui ont construits sur des sites qui ont été identifiés. Toujours dans ce même contexte, une enveloppe financière de 330 milliards de DA a été allouée pour la réalisation de 87.000 logements dans le cadre de la loi de finances 2018. Rappelons enfin que plus de 700.000 personnes se sont inscrites pour le programme Aadl 2.