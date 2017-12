Le 1er grand dictionnaire en tamazight remis à Ahmed Fattani

Lundi dernier, Si El Hachemi Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) a rendu une visite de courtoisie à L'Expression. Il a abordé avec le directeur du journal, Ahmed Fattani, ainsi que le staff rédactionnel différents sujets liés à tamazight et sa promotion. Le secrétaire général du HCA a profité de l'occasion pour remettre en mains propres le 1er grand dictionnaire en tamazight (Amawal ameqran). Il aura fallu plus de 20 ans de recherches et de travaux acharnés à Abdelhafid Idres et ses collaborateurs pour achever le plus grand dictionnaire universel bilingue Tamazight-Français - Français-Tamazight. Cet ouvrage de 1 600 pages propose au lecteur plus de 65.400 mots. Mais l'originalité de cette oeuvre se situe dans l'illustration, elle consiste à mettre à chaque tête de lettre la photo et la biographie d'une personnalité ayant travaillé pour la culture berbère. Par exemple, vous ouvrez le dictionnaire à la lettre F, vous trouverez Mouloud Feraoun avec sa photo et sa biographie. Si vous ouvrez le dictionnaire à la lettre M par exemple, vous trouverez Mouloud Mammeri... etc. Un outil donc de référence contenant presque l'ensemble des mots de la langue amazighe qui a été offert à Ahmed Fattani en gage de ses efforts pour la vulgarisation de la langue berbère.