BATNA Un réseau de trafic de munitions d'armes de chasse démantelé

Un réseau de trafic de munitions d'armes de chasse a été démantelé et 474 cartouches ont été saisies à Batna par la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale. L'opération a été menée avant- hier suite à des informations sur les agissements d'un réseau criminel de trafic de munitions de chasse introduites de la Tunisie. Elle a donné lieu à l'arrestation de trois personnes âgées entre 23 et 30 ans, dont deux repris de justice. La mise sous surveillance des personnes suspectées a permis leur arrestation entre Guigba (Batna) et Aïn Azel (Sétif) au lieu-dit mechta Biskara alors qu'ils transportaient à bord d'un véhicule touristique les munitions saisies. Sur instructions du procureur de la République près le tribunal de N'agous, la brigade de recherche a ouvert une enquête après la saisie des munitions et la mise à la fourrière de la voiture.