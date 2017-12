FIDAI DE LA PREMIÈRE HEURE Mohamed Chérif Atchi s'en est allé

Compagnon de lutte de Rizi Amor et Refas Zahouane, tous deux martyrs de la révolution, Mohamed Chérif Atchi, ancien fidaï, pris les armes à la main avec son frère de combat Rizi Amor, condamné à mort par le tribunal spécial des armées coloniales en 1961, arrière petit-fils de l'un des premiers martyrs lors de l'expédition française à Bône le 27 mars 1832, s'est éteint en son domicile de la vieille ville, à l'âge de 84 ans. Né à Annaba en mars 1933, le défunt a rejoint tôt le mouvement révolutionnaire, après un passage aux Scouts Musulmans Algériens (SMA). Capturé en février 1961 par les forces coloniales, après plusieurs opérations qui leur ont coûté des pertes en hommes et en matériels, Mohamed Chérif Atchi, torturé puis condamné à mort, a été interné à la prison de la citadelle Hafside (Casbah).

Entre-temps, son compagnon de lutte Rizi Amor était assassiné par un ultra de l'OAS, en plein tribunal de Bône. Le défunt Mohamed Chérif Atchi fut libéré après le 19 mars 1962. Il a vécu des jours paisibles à Annaba libérée du joug colonial, sans jamais s'être vanté d'avoir pris part à la révolution. Humble, le sourire toujours aux lèvres, l'homme aux yeux bleus, à la discrétion extrême et à la démarche sobre, était aussi d'une grande piété. Au cimetière Zaghouane où l'a accompagné une foule nombreuse, il repose à amais.