Les cours suspendus à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

La suspension est justifiée par les évènements qui ont marqué l'université ces deux derniers jours.

Après la fermeture de l'université, les affrontements se sont déplacés à la résidence universitaire des 140 Logements. Jusqu'à une heure avancée hier, des heurts opposaient des casseurs aux forces antiémeute. Les abords de la cité universitaire de la cité des 140 Logements étaient bouclés. Les accès à cette cité universitaire ont été obstrués par des pneus brûlés et des bacs à ordures renversés. Les étudiants par petits groupes, caillassaient les policiers en faction. Ces actes sont l'oeuvre d'une frange d'étudiants se réclamant d'un mouvement séparatiste qui n'a pas pu détourner la marche de mardi et qui s'est déroulée dans un calme et une sérénité totales. Arborant des étendards bleus, jaunes et verts et scandant des slogans racistes, ces casseurs n'ont pas pu rejoindre hier matin l'université, suite à la décision du rectorat de suspendre l'activité pédagogique et toute autre activité dans l'enceinte de l'université Akli Mohand-Oulhadj. Dans un communiqué, le recteur de l'université Akli Mohand-Oulhadj et en conformité avec le PV de réunion du conseil pédagogique, vient de suspendre toute activité au sein de l'institution. La suspension est justifiée par les évènements qui ont marqué l'université ces deux derniers jours. «Eu égard aux tristes évènements, irresponsables qu'a vécus l'université, censée véhiculer la raison et la responsabilité... le conseil décide de suspendre provisoirement les cours et toutes les activités scientifiques et pédagogiques à compter du 13 décembre», lit-on dans le communiqué. Le rectorat met en garde toute personne qui outrepassera le règlement de l'université. Il invite également la famille universitaire à être vigilante, à assumer ses responsabilités et à privilégier l'intérêt collectif. Ces décisions sont prises suite aux évènements qu'a vécus l'établissement lundi dernier quand une marche avait été interdite. Des heurts violents ont opposé les étudiants aux éléments de sécurité venus rétablir l'ordre. La journée d'après, mardi, les étudiants ont marché dans les rues de Bouira sans qu'aucun incident majeur ne soit signalé. Hier, un climat de tension était palpable dans l'enceinte de l'université. Un important dispositif de sécurité a été placé tout autour de l'établissement universitaire. Un séminaire organisé par le département des sports devait se tenir mais, pour ces raisons, a été reporté pour la seconde fois.