LE PHÉNOMÈNE PREND DE L'AMPLEUR ET INQUIÈTE Les chiens envahissent nos villes

Par Abdenour MERZOUK -

Tout le monde aura remarqué la prolifération des chiens errants aux quatre coins de la ville

La proximité homme-bête errante reste un facteur privilégiant la zoonose, une maladie transmissible à l'homme.

Chaque jour qui passe nous révèle des dysfonctionnements à vous donner le tournis. En 2017 l'Algérien est amené à parler de chiens et de bêtes errantes qui envahissent l'espace. Les villes, mais aussi les villages pullulent de chiens en quête de nourriture. A l'origine ces bêtes étaient exploitées dans le gardiennage des chantiers en réalisation. Sitôt les travaux terminés, les utilisateurs les lâchent dans la nature. Bouira, et à l'instar des autres agglomérations du pays, n'échappe pas à cette situation. Depuis l'été dernier un phénomène rare est venu marquer la ville de Bouira. Tout le monde aura remarqué la prolifération des chiens errants aux quatre coins de la ville.

Ces bêtes jusque-là gardées dans les chantiers en construction désertent leurs locaux pour venir se regrouper chaque matin devant les poubelles en quête de nourriture. La suspension des campagnes d'abattage, après l'accident qui avait en mai dernier fait un blessé, un enfant du quartier «les Allemands» avait été touché par le tir d'un agent de la brigade communale en charge de tuer les chiens errants. En plus d'être un relais aux maladies, les zoonoses, ces bêtes errantes sont un vrai danger pour les milliers d'élèves qui, chaque matin, rejoignent leurs écoles respectives. Cédant à la panique dès la vue d'une horde, les enfants courent dans tous les sens et s'exposent aux multiples dangers de la route.

A la tombée de la nuit, mais aussi aux premières lueurs du matin, les adultes se rendant aux mosquées de la ville se plaignent de cette présence en masse de chiens dangereux.

Le nouveau maire de Bouira et lors d'une rencontre a promis d'activer la brigade canine de la commune. La responsabilité de cette situation incombe aux propriétaires des chantiers qui ne se soucient point de la sécurité des passants et des habitants limitrophes.

«Une fois le chantier fini, on libère ces bêtes affamées qui investissent la rue en quête de nourriture.» Cette proximité homme-bête errante reste un facteur privilégiant la zoonose, une maladie transmissible à l'homme.

Les désagréments causés par ces présences intrigantes deviennent de vrais dangers quand ces hordes, toujours à la recherche de la nourriture, se déplacent vers la périphérie de la ville. Plusieurs fois la vie des usagers de l'autoroute a été mise en danger par ces chiens qui traversent la voie.

Le problème qui ne semble point inquiéter les responsables au regard de leur attitude passive jusque-là, commence à prendre des proportions alarmantes. Il est temps de prendre des mesures, à sanctionner les auteurs et à mettre chacun devant sa responsabilité. C'est un problème de sécurité, mais aussi de santé publique.

Le fait qui accentue les craintes est la généralisation au plan national de ce phénomène.