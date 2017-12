UN SÉMINAIRE SERA ORGANISÉ À AIT OUACIFS La nutrition et la santé publique

Par Kamel BOUDJADI -

La rencontre est d'une actualité brûlante car elle aborde un sujet qui concerne au plus haut point la santé des Algériens.

Ce Séminaire national sur la nutrition qui se tiendra dans la daïra d'Ouacifs les 20 et 21 décembre en cours est organisé par la dynamique association Iguer N Tusna en collaboration avec l'Epsp de la même daïra ainsi que le laboratoire QSA. La bibliothèque communale et l'établissement Aït Taleb abriteront cet évènement scientifique qui sera animé par d'éminents chercheurs et médecins dont les travaux sur la thématique sont légion.

Selon les organisateurs, à leur tête le président de l'association Aït Amara Younès, la rencontre est destinée à élargir le champ de la réflexion sur les meilleurs moyens d'équilibrer l'alimentation de l'Algérien pour une bonne santé. La thématique est d'une actualité brûlante car le mode d'alimentation moderne est induit par la mondialisation et l'agriculture de masse. De plus en plus, les lois du marché et du gain gagnent du terrain face à la santé des populations qui tient un angle de moins en moins important dans les soucis des multinationales.

Aussi, la première journée, après la cérémonie d'ouverture, place sera donnée aux conférences de plusieurs chercheurs venus de différents instituts et universités, qui se relayeront pour aborder des angles divers et intéressants de la problématique. Pour ouvrir le cycle, ce sera le professeur Salah Mansour A., Service médecine interne, Chuto, qui abordera le sujet des «pathologies de gastroentérologie et leur prise en charge». Après la pause-café, des communications orales et débats seront animés et modérés par le professeur Saïd Aïssa K., le docteur Ben Ali A.. il sera question essentiellement de l'état de la nutrition chez la population algérienne.

Dans l'après-midi, les communications ne seront pas moins intéressantes. Bien au contraire. Les présents auront à assister et prendre part dans les débats à des thématiques qui les mettront très au fait de la situation de la nutrition dans notre pays et dans le monde en général. En effet, une deuxième session de conférences débutera après le déjeuner avec une communication orale modérée par le professeur Boubechir A., le docteur Ait Ali Belkacem M. S. Les présents traiteront de «l'impact de l'alimentation moderne sur la santé humaine». Par la suite, la journée sera clôturée par une visite des affiches (posters) au niveau de l'exposition de produits de santé qui se tient parallèlement.

La seconde journée, le jeudi, le cycle des conférences se poursuivra avec une conférence plénière sous le thème de la promotion de la santé via l'alimentation saine et équilibrée qui sera animée par le professeur Youyou Ahcène, Ensa, Alger. Elle sera suivie directement par une communication qui traitera des probiotiques présentés au niveau international comme la nouvelle approche pour la santé humaine. Elle sera présentée par le docteur Amrouche Tahar, Fsba, Ummto. Dans l'après-midi, une table ronde modérée par les docteurs Messela et Ait Ali Belkacem M. S. abordera «la nutrition et santé en milieu scolaire: état des lieux et perspectives». Le docteur Grim N., du ministère de la Santé animera une table ronde: modérateur: les docteurs Messela et Ait Ali Belkacem M.S., «Maladies d'origine hydrique à Tizi Ouzou». Le docteur Ben Ali A., service infectiologie, CHU de Tizi Ouzou.