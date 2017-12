COMITÉ CENTRAL DU 19 MARS PROCHAIN Le FLN s'y prépare déjà

Par Nadia BENAKLI -

Hier, la commission de prospection et celle du contrôle ont tenu deux réunions de travail pour faire le point de situation du parti en présence des membres du bureau politique.

Le parti majoritaire anticipe le pas. En prévision de la tenue de la session du quatrième comité central le 19 mars prochain, la direction du parti s'implique d'ores et déjà. A trois mois de ce rendez-vous, l'état-major du parti s'attaque au chantier organique. Plusieurs réunions ont été tenues durant cette semaine pour dégager la feuille de route du prochain comité central. Hier, la commission de prospection et celle du contrôle ont tenu deux réunions de travail pour faire le point de situation du parti en présence des membres du bureau politique. Le mardi, la commission des cadres du parti et celle des finances se sont également réunies pour préparer les dossiers du comité central et actualiser ses données par rapport au nombre de militants après les élections locales du 23 novembre dernier. La direction de Ould Abbès ne veut pas perdre de temps. Pour se préparer soigneusement à ce rendez-vous et être dans les délais, la direction a mis sa machine en branle. Le rendez-vous de mars s'avère d'une grande importance. Le secrétaire général du parti promet des surprises. Dans un entretien qu'il a accordé récemment à notre quotidien, Ould Abbès a déclaré que la réunion du comité central connaîtra des annonces aussi bien au plan politique qu'organique. Y aura-t-il des changements de fond? Autrement dit, le FLN va-t-il changer de tête? Rien n'est pour le moment sûr. Les contestataires qui réclamaient le départ du secrétaire général ne se sont pas manifestés après les résultats satisfaisants enregistrés par le parti au dernier scrutin des locales. Ould Abbès qui a conforté la position du parti en arrivant en tête des élections locales avec 603 APC et 711 sièges dans les APW, a désavoué ses adversaires. Selon certaines sources, le départ du secrétaire général est imminent. Or, le patron du parti ne compte pas aller à la réunion du comité central avec des mains désarmées. Ce dernier va d'abord tâter le terrain pour s'assurer du soutien de la base. L'ex-ministre de la Santé entend se déplacer à l'intérieur du pays pour prendre la température. Conscient parfaitement des enjeux et des tentatives de ses adversaires de rebondir à tout moment, Ould Abbès prend bien ses précautions. Ce qui explique pourquoi le comité central a été reporté à deux reprises. Prévu pour le 23 octobre dernier, puis reporté pour décembre, la direction du parti a voulu prendre plus de temps pour consolider ses choix. Les observateurs de la scène politique voient en ce report une autre raison. Ces derniers estiment que la réunion du comité central va éclaircir l'horizon en prévision de la présidentielle de 2019. Sachant que cette réunion intervient à une année du rendez-vous de la présidentielle, le FLN, qui est connu pour être l'appareil du pouvoir, prendra le soin de baliser le terrain. Lors de la campagne électorale pour les locales, le secrétaire général du parti a fait du rendez-vous de la présidentielle son sujet favori. Etant première force politique du pays, le FLN veut jouer un rôle incontournable dans la prochaine élection. Le secrétaire général a d'ailleurs ouvertement déclaré que le FLN aura son propre candidat à la présidentielle.