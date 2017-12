VISITE DE MACRON EN ALGÉRIE, EL QODS ET MARCHES EN KABYLIE Les silences des islamistes

Par Brahim TAKHEROUBT -

Il faut toujours se méfier de cette mouvance qui se rétracte dans l'underground social. Les risques d'une collusion avec l'extrémisme sont réels.

Les islamistes algériens sont curieusement restés aphones sur au moins trois sujets qui, habituellement, les font vibrer: La dernière visite du président français Emmanuel Macron, le 6 décembre dernier en Algérie, l'incroyable décision du président américain qui a reconnu unilatéralement et au mépris du droit international, El Qods comme capitale d'Israël et les marches en Kabylie pour la promotion de tamazight. Pas un mot, motus et bouche cousue. Les islamistes sont-ils toujours sonnés par la débâcle électorale qu'ils viennent de subir à l'issue des élections locales? Ou alors leurs silences obéissent-ils à une tactique savamment orchestrée? Dans un cas comme dans l'autre, il faut toujours se méfier d'une mouvance islamiste qui replonge dans l'underground social. Les risques d'une collusion avec l'extrémisme sont réels. La visite du président français Emmanuel Macron, le 6 décembre dernier, à Alger n'a pas suscité de grande réaction de la part de cette mouvance contrairement à la rue algérienne qui a suivi de très près ce déplacement d'une journée, mais chargée de symboliques et déclarations. Plus encore, il les a presque défiés quand il s'est directement adressé à la jeunesse algérienne comme s'il était venu prospecter sur un terrain qu'il estimait le leur. Ni communiqué ni posts sur leurs pages facebook, ils sont restés dubitatifs... Sollicité pour commenter l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de la République française, l'ancien président du MSP Abderezzak Makri, s'est dit «non concerné». Dans un pays où vivent plus de trois millions d'Algériens et avec qui nous partageons la culture et l'Histoire, les islamistes sont restés sur une même position: Toujours en embuscade. Le second sujet curieusement passé inaperçu est bien évidemment celui de a Palestine. Alors que la planète entière était choquée et outrée par la reconnaissance unilatérale par le président américain Donald Trump d'El Qods comme étant la capitale d'Israël, les islamistes algériens regardent ailleurs. Pour les observateurs cet «immobilisme» est très significatif en ce sens que le moteur islamiste ne répond plus au carburant palestinien. Par le passé, ils avaient une incroyable capacité de mobilisation et d´organisation quand il s'agissait de la cause palestinienne qu'ils se sont de tout temps réappropriés. On est loin des foules survoltées par un discours anti-israélien sur les rues d'Alger vibrant aux cris d' «Allah Akbar» et où des militants drapés dans des keffiehs se disant prêts à aller mourir pour Ghaza et libérer El Qods. C''est à peine si le MSP a annoncé une marche à Blida et s'est dit non concerné par l'appel du gouvernement aux associations et aux partis politiques qui veulent exprimer leur soutien à El Qods de se rendre à la Coupole du 5 Juillet, d'Alger. Lors d'une marche grandiose organisée par le MSP en 2009 en soutien à Ghaza, des jeunes chauffés à blanc scandaient: «Visa Falastine» (un visa pour la Palestine, Ndlr). Une démonstration de force qui renseignait sur la puissance intacte de cette mouvance et qui annonçait un retour «fracassant» de la mouvance islamiste. En 2017, ils réclamaient au président Macron des visas pour la France.

Le troisième et dernier sujet qui ne capte pas l'ardeur des islamistes est la question de tamazight qui fait bouillonner actuellement la Kabylie où sont organisées plusieurs marches. Certes, la question amazighe n'a jamais attiré les faveurs de la mouvance islamiste mais ils ont appuyé l'amendement qui a mis le feu aux poudres. La députée du Parti des travailleurs, Nadia Chouitem, qui l'a proposé pour renforcer l'enseignement de tamazight dans les établissements scolaires a été soutenue par les députés du MSP. Une fois le coup parti, silence radio chez les islamistes.