CETTE APPLICATION PROPOSE UNE FORMULE DE TRANSPORT À LA DEMANDE Yassir pour vous conduire

Par Salim BENALIA -

Yassir a pour vocation d'améliorer la qualité de service dans le domaine du transport de personnes

La technologie a été créée par des Algériens au riche parcours académique et entrepeneurial entre l'Algérie et la Silicon Valley.

L'application Yassir carbure à Alger. A quelques mois seulement de son lancement expérimental, elle passe désormais à sa version commerciale. Elle compte déjà des milliers d'utilisateurs. «Yassir est un rêve qui se concrétise!», explique El Mehdi Yettou P-DG de Yassir Algérie qui ajoute: «Yassir est une success story 100% algérienne. Nous avons fait confiance à une équipe de développeurs algériens issus des universités algériennes pour mettre au point notre plate-forme Yassir dont la vocation consiste à améliorer la qualité de service dans le domaine du transport de personnes.» Cette palpitante aventure ne s'arrête pas là, puisque M.Yettou annonce qu'une fois que les principales grandes villes du pays seront couvertes par cette solution, le concept sera exporté vers l'Afrique. C'est dire toute l'ambition de ce projet né d'un partenariat algéro-US sachant que la partie américaine est représentée par des Algériens installés dans la Silicon Valley, aux Etats-Unis.

En effet, El Mehdi Yettou, converti à l'entrepreneuriat, en 2016, fonde avec Mustapha Baha et Nouredine Tayebi, deux anciens de l'Ecole polytechnique d'Alger, la compagnie Ya Technologies, dont le premier produit est la plate-forme Yassir. Tous trois font partie de l'élite de la diaspora algérienne et ont choisi de regagner le pays pour transmettre leur savoir-faire qu'ils ont acquis à l'étranger et à la faveur d'un long parcours académique. Yassir est donc un service de transport innovant accessible via une application que l'on peut utiliser avec son smartphone n'importe où que l'on se trouve et à toute heure de la journée ou de la nuit.

Elle est gratuitement téléchargeable sur les systèmes Android et Ios, via Google Play et Apple Store. Elle permet à l'utilisateur de demander un chauffeur et de se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité et avec une qualité de confort certaine.

Yassir permet aux clients de choisir leur itinéraire en affichant le prix et la durée du voyage. Aucune surprise n'est donc à craindre en matière de tarifs!

La demande est systématiquement transmise au chauffeur le plus proche du client avec affichage du chemin idoine pour la course demandée. La traçabilité est au rendez- vous puisque l'application affiche toutes les informations relatives au conducteur choisi, comme le nom complet, le numéro de téléphone, la marque et l'immatriculation du véhicule. Pour les chauffeurs qui sont assimilés à des partenaires de Yassir, les informations propres aux clients sont également affichées. «Bâtir une relation de confiance entre le chauffeur et le passager est une des valeurs que Yassir oeuvre à inculquer dans la société algérienne» indique-t-on.

Yassir qui met en avant des valeurs comme le partage, est un exemple de réussite probant dans le domaine de l'économie de la connaissance et du digital. Elle s'inscrit en droite ligne des efforts de l'Etat à promouvoir les nouvelles technologies et le numérique qui sont la clé de voûte de la nouvelle économie. «Nous avons à ce titre bénéficié de toutes les facilités de la part des pouvoirs publics à l'instar de la wilaya d'Alger» déclare El Mehdi Yettou. Ce dernier tient néanmoins à lever l'équivoque: «Yassir n'est pas Uber. Il s'agit là d'une application propre à l'Algérie et met en avant les principes de partenariat et de collaboration avec un large spectre d'intervenants.» Il cite par exemple des formules adaptées aux professionnels du transport que sont les chauffeurs de taxi par exemple. «Nous oeuvrons à encourager le e-paiement et comptons atteindre les 100.000 chauffeurs et les 3 millions de clients dans les trois prochaines années» annonce le même responsable. Yassir prévoit d'ores et déjà de nouvelles fonctionnalités comme le service VIP lequel intègre le transport en limousine, en 4x4 et autres gammes de luxe, le service de réservation ou la facturation. Ya Technologies ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et mettra au point d'autres services innovants.