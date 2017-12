TIMECOM ANNONCE L'OUVERTURE DE SON USINE DE TÉLÉPHONES EN ALGÉRIE Des portables Samsung assemblés "fi bladi"

Par Salim BENALIA -

Le projet qui voit le jour est le fruit d'un partenariat entre le bureau de liaison algérien de ce géant mondial et l'entreprise Timecom

Les premiers modèles de téléphones portables à sortir des chaînes d'assemblage de cette usine sont les fleurons de la gamme Galaxy, notamment le J7 Pro, le J 2017, le J3 Pro, le J7 Prime, le J7 Core et le Grand Prime +. Ils portent tous le label «Assemblés en Algérie».

Timecom annonce l'ouverture officielle de son unité d'assemblage de téléphones Samsung en Algérie. Cette dernière est implantée à Rouiba, à l'est d'Alger. Les premiers modèles de téléphones portables à sortir des chaînes d'assemblage de cette usine sont les fleurons de la gamme Galaxy, notamment le J7 Pro, le J 2017, le J3 Pro, le J7 Prime, le J7 Core et le Grand Prime +. Ils portent tous le label «Assemblés en Algérie». L'annonce de cette première a eu lieu à la faveur d'une cérémonie de présentation qui a réuni les principaux acteurs de ce projet qui s'inscrit en droite ligne de la politique nationale, visant à encourager les investissements «made in bladi». Le projet qui voit le jour est le fruit d'un partenariat entre le bureau de liaison algérien de ce géant mondial et l'entreprise Timecom. «Le projet devient enfin réalité et nous pouvons enfin offrir des produits d'exception aux clients algériens. Nous sommes fiers d'être algériens!», ont déclaré les premiers responsables de Samsung Algérie qui ont précisé que ces appareils seront surtout porteurs d'un contenu 100% algérien. Selon Rida Soudani, factory manager, l'unité d'assemblage qui s'étale sur 3600 m2 offre d'ores et déjà 400 postes d'emploi en direct. Il précise que sur le site, les formations sont dispensées sur les équipements de pointe. Notons que le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a grandement participé dans la phase de recrutement du personnel. L'on rappelle ici le partenariat signé avec ce département ministériel, lequel porte sur le volet de la formation et du recrutement. M.Hicham Abdoune, de la division mobile, a de son côté fait savoir que l'unité d'assemblage de Timecom est, de par son importance, la deuxième au monde après celle de l'Argentine. «Elle rend compte de tout l'intérêt et de la confiance qu'accorde Samsung au marché algérien», a-t-il ajouté. C'est en accord avec les réformes économiques et avec le nouveau modèle de croissance adoptés par le gouvernement algérien qui visent à développer et à mettre en avant la production locale, que Samsung Algérie et Timecom partenaires officiels dans la distribution des produits de téléphonie en Algérie annoncent donc l'ouverture officielle de la première usine Timecom d'assemblage de smartphones dans notre pays. Le projet est le fruit de 10 ans de collaboration entre Samsung et Timecom sur le marché algérien, indique-t-on.

L'inauguration de la nouvelle unité d'assemblage de Timecom est une étape importante dans le partenariat stratégique liant Timecom et Samsung Algérie afin de participer au développement de l'écosystème du secteur des télécommunications et du numérique local, tout en assurant un transfert de technologie. Les terminaux mobiles assemblés en Algérie, en l'occurrence les Galaxy J, seront commercialisés sous le logo «Assemblés en Algérie». Cette gamme va s'élargir au fur et à mesure avec un planning de production établi conjointement entre Samsung et Timecom. L'objectif étant d'offrir aux consommateurs algériens une large gamme de produits répondant ainsi à leurs attentes tant sur le plan de la diversification que sur le plan de la qualité, gage de fiabilité des produits Samsung à travers une série de mesures élaborées conjointement sous la supervision du leader mondial, indique-t-on.