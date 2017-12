DOUAOUDA-MARINE Le petit Ramzi toujours recherché

Les forces de la Gendarmerie nationale (GN) poursuivent les opérations de recherche dans le périmètre de la maison familiale du petit Ramzi Boudjeri, disparu depuis mercredi soir, dans des circonstances «obscures»,

du domicile familial, sis à la ferme Morsli Abdelkader à Douaouda-Marine dans la wilaya de Tipasa.

Les enquêteurs qui ont entamé leur enquête dès que le dispositif national d'alerte fut déclenché après l'appel lancé par la famille, ne sont parvenus à aucun résultat pour le moment, malgré le déploiement de moyens techniques sophistiqués et le recours à la brigade canine.

Le petit Ramzi, âgé de 8 ans, n'est pas rentré chez lui après sa sortie mercredi à 14h30, de l'école Saouli Rabah où il est scolarisé, selon un proche de la famille.

L'affaire de la disparition du petit Ramzi, issu d'une famille modeste, a suscité un élan de sympathie et de solidarité dans la ville de Douaouda- Marine et dans toute la wilaya de Tipasa, à travers le rassemblement de dizaines de citoyens devant la maison familiale.