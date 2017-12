POUR FIXER LE QUOTA DES PÈLERINS ALGÉRIENS AU HADJ 2018 Mohamed Aïssa rencontre son homologue saoudien

L'ambassadeur d'Arabie saoudite, Sami Ben Abdellah Essalah, a annoncé, jeudi à Alger, une prochaine rencontre entre le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, et son homologue saoudien en vue d'examiner le quota des pèlerins algériens au titre de la saison du Hadj 2018. En marge d'une journée d'étude organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe, le diplomate saoudien a indiqué qu'une rencontre était prévue entre Mohamed Aïssa et son homologue saoudien pour l'examen du quota des pèlerins algériens en 2018. Arrêté actuellement à 36 000 hadjis, le quota de l'Algérie devrait augmenter à 40 000 après les travaux d'élargissement de la grande Mosquée de la Mecque. S'agissant des agences de tourisme et de voyages organisant le Hadj et la Omra, l'ambassadeur a fait savoir qu'il avait demandé, l'année dernière, au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, et à l'Office national du Hadj et de la Omra (Onho), que le quota de chaque agence ne dépasse pas les 500 hadjis, pour garantir l'organisation du Hadj aux Lieux-Saints.