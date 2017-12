MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INSÉCURITÉ NUMÉRIQUE La cyberpaix menacée

Par Brahim TAKHEROUBT -

Risque perpétuel d'embrigadement terroriste par les réseaux de Daesh, prolifération de la cybercriminalité, attaques de hackers contre des institutions du pays, dont Algérie poste en a subi la dernière, et nous voilà carrément à compter nos morts parmi des adolescents algériens, victimes d'un jeu macabre venant de Russie. Il y a une montée en puissance de l'insécurité numérique reléguant le naïf espoir d'une cyberpaix au registre des voeux pieux. Réplique de la vie réelle, le monde virtuel du cyberespace subit les appétits féroces des hommes, leurs contradictions et leurs pulsions les plus cruelles. Déjà qu'il est militarisé à outrance, on parle de plus en plus de cybercommandement et d'armées virtuelles, le monde du Net est soumis à une terrible insécurité au point d'interpeller les plus grandes instances mondiales, dont l'Unesco. Des experts ont abordé la paix de la société numérique dans le cadre d'une conférence internationale. Comment «construire la paix et la sécurité internationales de la société numérique», a été la problématique à laquelle ces experts ont tenté de répondre. Ils ont tenté de déterminer les rôles et les responsabilités des acteurs publics et privés face à la militarisation de l'espace numérique. Incroyable moyen de communication, Internet est-il dévié de cette mission? Pour les organisateurs de la conférence, cet outil de communication est devenu un espace d'affrontement avec des armes informatiques et des pratiques qui menacent son existence. Intervenant à cette conférence, Karine Bannelier enseignante à l'université de Grenoble, est catégorique: la sécurité de l'espace numérique, la lutte contre la cybercriminalité, la gouvernance et la protection des données sont des enjeux majeurs pour la sécurité internationale et nationale. Alors que les organisations internationales, les Etats et le secteur privé se mobilisent pour adopter de nouvelles normes et codes de conduite dans ce domaine, le droit international existant apporte déjà un grand nombre de réponses pour assurer la coexistence pacifique et la coopération des nations à l'heure du numérique, a-t-elle expliqué, en mettant en évidence les enjeux de la prévention. Elle a évoqué, dans ce sens, la question de la protection des infrastructures critiques numériques et la pression que les Etats doivent exercer à l'égard des acteurs non étatiques qui opèrent depuis leur territoire, qu'il s'agisse de groupes terroristes, de cybercriminels, d'entreprises ou d'autres acteurs privés. Cette auteure d'une étude, en collaboration avec le professeur Théodore Christakis (université de Grenoble), a souligné la nécessité d'une meilleure coopération, préconisant de rationaliser les initiatives et de renforcer les mesures de confiance et d'assistance en direction de nombreux pays qui accusent un retard certain en matière de cybersécurité. Elle a proposé, dans ce sens, la création d'un organe international, susceptible de fédérer ces actions, d'assurer le suivi des décisions. Des budgets colossaux sont annuellement réservés à la formation et à l'entraînement des cyberarmées. Les grandes puissances que sont les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne sont très en avance dans ce domaine. «La prochaine grande attaque terroriste spectaculaire se fera sur le Net», confie avec certitude un expert de l'Otan lors d'une conférence à des journalistes algériens en déplacement à Bruxelles.