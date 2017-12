NOUVEAU PROGRAMME LPA Comment éviter le calvaire des retards

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le promoteur doit disposer des moyens financiers requis pour lancer un projet d'habitat sans compter sur les apports des bénéficiaires.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a affirmé, avant-hier à Aïn Témouchent, que les mesures adoptées dans le nouveau programme de logements publics aidés permettront d'éviter des problèmes liés au retard du promoteur dans la réalisation de ses projets.

En inspectant le projet de réalisation de 600 logements publics locatifs (LPL) dans la commune d'El Amria, Temmar a assuré que les mesures adoptées dans le programme LPA permettront de mettre fin au problème des listes des bénéficiaires, qui retardait l'avancement des projets. Les véritables promoteurs n'attendent pas les listes, mais comptent sur eux-mêmes pour parachever les projets d'habitat, a-t-il souligné, ajoutant que le promoteur doit disposer des moyens financiers requis pour lancer un projet d'habitat sans compter sur les apports des bénéficiaires. La réalité a prouvé que le promoteur compte sur les contributions des bénéficiaires pour pouvoir entamer les projets, a-t-il déploré.

Le ministre a indiqué que 7 000 promoteurs immobiliers activent au niveau national dont 5 000 aux chantiers de réalisation de logements relevant du Fonds national de péréquation des oeuvres sociales (Fnpos), faisant remarquer que les CV de certains promoteurs font apparaître qu'ils n'ont aucun lien avec ce domaine.

Au même site d'habitat en cours de construction à El Amria avec une technique de gros oeuvre métallique, Abdelwahid Temmar a instruit l'entreprise de réalisation à réduire les délais de livraison du projet et à rattraper le retard accusé avec une entreprise publique qui n'a pas respecté les délais de construction et dont le contrat a été résilié.

Abdelwahid Temmar a sommé les responsables de l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi) de retirer le marché d'un autre projet dans la commune de Béni Saf à une entreprise publique ayant enregistré un retard dans la réalisation de 400 logements publics locatifs (LPL) et de l'attribuer à une entreprise sérieuse qui respecte les délais de livraison et rattrape le retard. Des instructions ont été adressées aux responsables du secteur en vue d'éviter de réaliser des projets d'habitat accompagnés d'équipements publics, dont des écoles et des centres de santé, et aux autorités de wilaya pour y contribuer au titre du budget de wilaya au moins avec la réalisation d'aires de sports et de jeux. Le citoyen peut aussi contribuer aux projets de l'Etat dans les opérations de reboisement et de préservation des espaces verts, a souligné le ministre.

Dans la commune d'El Malah, Temmar a inspecté le projet de réalisation de 408 logements publics locatifs (LPL), tout en instruisant l'entreprise de réalisation et le responsables de l'Opgi à assurer un suivi du projet et à veiller à sa livraison totalement avant la fin du mois de mars prochain avec toutes les commodités nécessaires.