PARTENARIAT ALGÉRO-RUSSE DANS LE DOMAINE DE L'AVIATION MILITAIRE "Des liens solides et de qualité"

Par Massiva ZEHRAOUI -

Une exposition de photographies historiques, à l'occasion du 60e anniversaire de la coopération algéro-russe dans le domaine de l'aviation militaire a été organisée à Alger.

Les relations entre l'Algérie et la Russie en matière de stratégie se sont renforcées avec le temps. Cela se traduit aujourd'hui par la qualité de ce partenariat, notamment dans le domaine de l'aviation militaire. Par conséquent, l'importance de promouvoir cette collaboration stratégique a été mise en relief, en marge d'une exposition de photographies historiques, à l'occasion du 60e anniversaire de la coopération algéro-russe dans le domaine de l'aviation militaire. Selon le général Chaïb, les relations algéro-russes ont gagné en capacité à la faveur de l'accord de partenariat stratégique, signé entre les deux pays en avril 2001. Et ce, notamment «dans le domaine de l'aviation militaire au niveau des potentialités des deux pays», a-t-il indiqué. Il a appelé en outre à la consolidation et à la promotion de ces relations dans l'aviation militaire en vue de moderniser et de développer la flotte des forces aériennes algériennes. Inaugurant cette exposition avec le chef de la délégation russe, le général Alexander Barzan, retraçant l'histoire des relations bilatérales, le général Chaïb a qualifié ces liens de «solidement ancrés», particulièrement dans le domaine militaire. «Les relations algéro-russes se sont consolidées et renforcées à la faveur de plusieurs échanges de visites et de rencontres, et de la convergence de vues entre les deux pays, concernant les plus importantes questions internationales et régionales et le droit des peuples au développement dans le cadre de la sécurité et de la stabilité», a-t-il avancé. Le même responsable a par ailleurs développé «la vision unifiée des deux pays concernant la sécurité de la région». Le général Barzan a, de son côté, salué le «partenariat stratégique» qui existe entre les deux pays. Il a également rappelé que «la visite du président Bouteflika en Russie en 2001 a grandement contribué au renforcement de ces liens solides». Tout en évoquant l'histoire des relations algéro-russes qui remontent à la guerre de Libération nationale, il met l'accent sur l'attachement de la partie russe à assurer une formation de qualité aux cadres militaires algériens, notamment dans le domaine de l'aviation militaire. Pour rappel, le Centre d'information territorial Mohamed Madi à Bab Essebt (Blida) abrite jusqu'au 18 décembre prochain, une exposition de photos historiques illustrant les stations importantes des relations algéro-russes depuis la guerre de Libération nationale dans le domaine de l'aviation militaire. La wilaya d'Oran sera la prochaine et dernière ville à abriter cette exposition ambulante organisée dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la coopération algéro-russe dans le domaine de l'aviation militaire. Le musée central de l'Armée avait déjà abrité cette manifestation au début du mois courant.