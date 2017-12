TEMMAR L'A ANNONCÉ HIER À ORAN 48 000 logements sont en réalisation pour El Bahia

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le ministre a laissé entendre qu'un lot important d'habitations estimé à 48 000 logements de différents types.

Connaissant bien la wilaya dans laquelle il a longuement exercé en tant que directeur de l'habitat, Abdelwahid Temmar n'a pas perdu sa langue en appelant, à partir d'Oran au parachèvement des chantiers engagés et rattraper le retard accusé dans le cadre des projets lancés ces dernières années. Pour le ministre, il s'agit notamment de l'important lot d'habitations de plus de 18 000 logements publics locatifs inscrits entre 2006 et 2013. Avec un tel appel, le ministre de l'Habitat est allé loin dans ses dires indiquant qu'«il est inconcevable de demander des logements en plus alors que les projets lancés ne sont pas achevés». C'est dire que le ministre, empressé dans les démarches entreprises par son département, presse, lui aussi, ses représentants locaux en charge du logement en les invitant à serrer l'étau du contrôle sur les entreprises devant exécuter le programme de logement. D'ailleurs, il a incité la direction de l'habitat à prendre attache avec ces entreprises en les réunissant pour mettre le point sur la nécessité d'aller de l'avant en accélérant la cadence de la concrétisation des chantiers qu'ils ont raflés. «Il y a un énorme travail à faire pour rattraper le retard accusé dans le cadre de la concrétisation des logements publics locatifs en 2018, et ce afin de satisfaire la demande», a indiqué Abdelwahid Temmar. Dans le sillage de ses déclarations, le ministre a évoqué un lot important d'habitations estimé à 48 000 logements de différents types. «Ils sont en cours de réalisation dans la wilaya d'Oran», a affirmé Abdelwahid Temmar. La politique d'austérité ne semble pas affecter le secteur du bâtiment, c'est dire que les finances ne manquent pas. C'est ce que l'on peut relever des engagements du ministre en abordant la question liée aux aménagements urbains. D'ailleurs, le ministre a, en ce sens, dévoilé le montant financier de plus de 1 milliard de dinars alloué à l'aménagement et pas moins de 2,25 milliards de dinars accordés aux travaux supplémentaires. La nouvelle ville Ahmed-Zabana, implantée dans les environs de la commune de Misserghine, tient à coeur ses promoteurs, en premier lieu le ministre de l'Habitat, d'où son insistance quant à se préparer fermement pour se lancer dans un tel projet qui prévoit la réalisation de 50 000 logements dont 20 000 habitations entrant dans le cadre de la vente-location. En tout, ce sont 25 000 familles qui occuperont cette nouvelle ville dont le projet a été entériné par les hauts responsables du pays. La wilaya d'Oran s'apprête à boucler l'année en cours avec bonheur et ce en procédant à l'attribution d'un lot de plus de 54 00 habitations. Les chanceux occupent, désormais, leurs habitations décent dans un bloc d'habitat de Belgaïd, situé dans la partie est de la ville d'Oran. Cela commence à se concrétiser à l'occasion de la distribution, en fin de semaine passé, de 1340 logements et la remise des clefs de 641 au profit de demandeurs de logements publics locatifs (LPL)au profit des demandeurs de la commune de Bir El Djir. Tout comme il a été procédé à la remise des clés à 729 demandeurs de logements rentrant dans le cadre du logement promotionnel, LPA.