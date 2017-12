Les services de sécurité contre-attaquent

Par Wahida BAHRI -

C'est la panique aux quatre coins du pays. Pour cause, ce jeu morbide qu'est le «challenge de la baleine bleue». En effet, jeu très en vogue sur les réseaux sociaux, cette application meurtrière inquiète les autorités locales dans plusieurs wilayas du pays, Béjaïa, Biskra et Sétif entre autres, où des cas de suicides d'adolescents ont été enregistrés. Même dans les wilayas où, aucune victime n'a été enregistrée, l'inquiétude est à son apogée. Telles Tébessa, Constantine, Bordj Bou Arréridj et Annaba entre autres où, de vastes opérations de sensibilisation impliquent depuis quelques jours les services de sécurité. A Annaba ce travail titanesque, engagé par la Gendarmerie nationale a ciblé plusieurs établissements scolaires de la wilaya. Il s'inscrit, notons-le, dans le cadre des actions conférées à ce corps sécuritaire, pour la protection des sujets mineurs.

L'objectif premier de ce programme vise l'éloignement et la protection du sujet de ce danger mortel, à travers des mises en garde contre le mauvais usage de l'Internet, mais surtout sa sensibilisation sur les risques d'aventure dans ce jeu macabre, qui guette surtout écoliers, collégiens et lycéens. La Gendarmerie nationale a commencé d'abord par le lancement d'une campagne de sensibilisation en direction des membres de la catégorie concernée par ce danger ainsi que leurs parents pour prévenir une éventuelle fréquentation de sites programmant ce jeu mortel. Passant à la vitesse supérieure, la campagne devra ratisser plusieurs établissements scolaires de la wilaya. Le programme de sensibilisation mis en place par le groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Annaba, a ciblé outre les écoles, CEM et lycées, également les cybercafés, pour sensibiliser, expliquer et conseiller les usagers de l'Internet ainsi que les désagréments des réseaux sociaux, notamment les jeux mortels. L'opération de sensibilisation menée par la brigade des mineurs, relevant du groupement de la Gendarmerie nationale de Annaba, selon un communiqué émanant de ce dernier a, été lancée depuis le collège Mohamed Cherif Babou, où les collégiens ont reçu des explications et des conseils sur l'usage de l'Internet et les mises en gardes sur les dangers qui les attendent sur cette Toile du monde virtuel. Bien qu'aucune victime n'a été enregistrée à Annaba, la sensibilisation demeure importante, notamment celle dédiée aux parents, premiers maillons de la protection des adolescents. Dans ce sens, la campagne de sensibilisation a, également, touché les parents. Ces derniers, selon le même communiqué dont nous détenons une copie, sont appelés à plus de vigilance. Mieux encore, ils sont interpellés par la brigade des mineurs du même corps, à accompagner et contrôler leurs enfants, contre les dangers de l'Internet en général et du monde virtuel en particulier. Ce dernier pouvant occasionner des répercussions psychologiques irréversibles sur l'enfant. De même pour les établissements scolaires dont, les responsables sont appelés, dans le cas de soupçon d'un cas, à agir en urgence.