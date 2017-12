L'ALGÉRIE CIBLÉE PAR UN MACABRE JEU SUR LE NET Mystérieuse conspiration

Par Hasna YACOUB -

Qui se cache réellement derrière ce jeu?

Le jeu de la Baleine bleue peut être une nouvelle arme, par Web interposé, en phase d'expérimentation. L'Algérie serait ainsi un laboratoire et sa jeunesse victime d'expériences dans le domaine de la manipulation des masses.

L'Algérie a enterré cinq de ses enfants en un mois alors qu'une dizaine d'autres ont été sauvés in extremis d'une mort certaine. La cause? Le jeu morbide «Baleine bleue». L'alerte est donnée mais les questions demeurent sans réponses. Pourquoi l'Algérie? Pourquoi maintenant? Qui se cache réellement derrière ce jeu? Pourquoi les challenges de ce jeu ne sont-ils pas bloqués, non pas seulement en Algérie mais partout dans le monde? La première question s'impose car le jeu, d'origine russe, lancé en 2015, ne semble pas être répandu dans les pays voisins. Des cas de suicides en Tunisie ou encore au Maroc ne sont pas signalés. Heureusement. Cependant, n'est-ce pas intrigant? Avec Internet, les distances sont réduites et les frontières volent en éclats. De ce fait, la jeunesse maghrébine, celle du Monde arabe et du monde entier, est généralement «à la page», à l'afflût de tout ce qui est en vogue. Avec plus de 410 millions d'utilisateurs enregistrés, le jeu, qui est devenu le cinquième site le plus populaire du monde, devrait faire des victimes, un peu partout dans le monde. Selon les informations données par des sites électroniques, il y aurait plus de 130 victimes en Russie, des cas en Sibérie, en Suisse ou encore en Pologne. Mais aucun décès lié à ce jeu n'a été enregistré en France, dans les pays arabes ou aux Etats-Unis. Pourquoi donc ce jeu a-t-il plus d'influence sur la jeunesse algérienne? Et pourquoi deux ans après son lancement? Est-ce que les cas de suicides des enfants, il y a deux ans, étaient espacés et dispersés à tel point qu'aucun lien ne pouvait être fait? Peu probable. Pour revenir à ce jeu et ses créateurs, il suffit de quelques clics pour savoir que le jeu a été lancé en 2015 par des utilisateurs anonymes sur le réseau social russe V Kontakte et que le Comité d'enquête de Russie a arrêté son créateur, un jeune postier de 26 ans et plusieurs autres personnes soupçonnées de diriger des communautés Internet. Il est aussi précisé que l'administration de VKontakte a éliminé plusieurs pages et posts marqués du hashtag «Baleine bleue» et a bloqué les utilisateurs qui avaient recours à ces hashtags. Donc à en croire les informations distillées sur la Toile, le jeu aurait été créé par un jeune et adopté par des dizaines d'autres. Ce jeune russe serait-il un sadique ou même un tueur en série, en herbe, qui aurait vu en la Toile, une aubaine pour satisfaire son instinct? C'est du moins l'information que l'on veut transmettre dans le réseau mondial où circulent également les mensonges et les histoires montées de toutes pièces. Tout est possible grâce à la révolution du Net qui fait peur. La «Toile» est un réseau mondial sans frontières capable de transmettre des écrits, images et sons à l'autre bout de la planète en une seconde, et dans toutes les langues. Cette transmission peut être faite de manière honnête ou pas. Il y a lieu de se demander alors si le jeu de la Baleine bleue est réellement l'oeuvre d'une seule personne? Selon Raphaël Trémeaud, directeur de l'association Ciao qui vient en aide aux jeunes en Suisse «si ce défi est bien réel, il serait alors très organisé et proche d'un embrigadement sectaire». S'agit-il d'une secte qui pousse les jeunes au suicide? Possible. Il se pourrait même qu'il s'agisse d'une expérience dans le domaine de la manipulation des masses. C'est du moins ce que pense le chef du Centre russe des études de légitimité et de protestation politique, Evgueni Venediktov, qui estime que «ce bourrage de crâne ne peut pas être un hasard ni l'oeuvre d'un fou isolé. C'est le travail d'un grand nombre de personnes sans doute dirigées par un centre. Lequel? Là est la question. On peut supposer absolument tout, jusqu'à l'activité des services secrets occidentaux qui font des expériences dans le domaine de la manipulation des masses». Et c'est là le noeud gordien. Le jeu de la Baleine bleue peut effectivement être une nouvelle arme par Web interposé en phase d'expérimentation. L'Algérie serait ainsi un laboratoire et sa jeunesse une victime d'expériences de manipulation des masses. Cette thèse est défendable à plus d'un titre. Il suffit de rappeler que chaque joueur de la Baleine bleue est sous l'emprise d'un parrain et ce dernier arrive à convaincre son disciple de l'obligation de se suicider. Les parrains sont des anonymes, connus pour être des dirigeants de communautés du Net. Si l'on considère que ceux qui ont adopté le jeu suicidaire ont tous un instinct sadique et meurtrier, peut-on aussi croire qu'ils ont tous une capacité à manipuler les esprits des jeunes? Ont-ils tous assez de connaissances en psychologie pour avoir de l'emprise sur les esprits des joueurs? Ce serait un hasard pour le moins surprenant! De l'aveu même d'une jeune adolescente suissesse qui a réussi à s'extraire de ce jeu, «les joueurs sont sous l'emprise d'un parrain qui annonce aux joueurs la date de leur mort. Le parrain connaît le numéro et même l'adresse de ses disciples et va jusqu'à les menacer de les tuer s'ils ne poursuivent pas les défis». Ne s'agit-il pas là d'un travail bien organisé? Les créateurs du jeu ont fixé des règles exigeant des joueurs de «ne rien dire à personne». Ne serait-ce pas là aussi un travail bien réfléchi? A l'ère des TIC, il semble bien que le danger n'est plus seulement à nos frontières, mais au bout de nos....doigts.