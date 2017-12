AHMED ACHOUR, JOURNALISTE SPORTIF, EST DÉCÉDÉ Adieu l'ami!

Par Salim BENALIA -

«C'était l'un des plus gentils journalistes» est une remarque faite par l'ensemble de ses anciens collègues

Passionné de sport, Ahmed Achour est connu de toutes les générations de journalistes et de sportifs.

Ahmed Achour, l'un des doyens de la presse sportive algérienne, est décédé jeudi à l'hôpital Mustapha-Pacha (Alger) à l'âge de 68 ans des suites d'une crise cardiaque. Ahmed Achour se préparait à prendre sa retraite après une longue carrière qui a débuté en 1969, alors qu'il était encore lycéen. Il a fait ses premières classes dans le journal El-Moudjahid où il avait mené une carrière de pigiste tout en poursuivant en parallèle des études en chirurgie dentaire à la faculté d'Alger. Le diplôme obtenu en 1977, il a ouvert dans les années 1980 un cabinet dentaire dans son village natal à Khemis El-Khechna (Boumerdès), ex-Fondouk, comme il aimait tellement le rappeler. Mais les conditions sécuritaires de l'époque n'étaient pas appropriées pour qu'il y puisse continuer à exercer son métier. Ahmed Achour n'avait jamais coupé ses liens avec le milieu de la presse qu'il a toujours continué à fréquenter et c'est ainsi que dans les années 1990, le journal El Moudjahid lui propose un poste permanent. Il est resté dans cet organe quelques années avant de travailler pour d'autres journaux comme Liberté, L'Expression, puis Le Temps d'Algérie. Le journalisme était finalement sa vocation. Le dernier événement couvert par le défunt est le Symposium organisé par la Fédération algérienne de football (FAF) les 11 et 12 décembre à Alger. Ahmed Achour était très apprécié dans le milieu sportif pour sa sobriété, sa gentillesse et ses qualités morales. D'ailleurs, Achour a toujours ce sourire aux lèvres qui dénote toute la modestie et ce, pourtant très expérimenté homme des terrains, toutes disciplines confondues.

Observateur averti de l'univers sportif national, notamment le football, il a toujours été au-dessus des conflits qui ont souvent miné le sport roi, attestent ses amis de la Fédération nationale de football, qui lui reconnaissent un professionnalisme et une droiture exemplaires. L'homme était également doué pour l'amitié qu'il a su cultiver tout au long de sa vie. Il avait néanmoins à coeur de relever les incohérences qu'il remarquait dans la société. Attaché aux origines et au terroir, il avait ce don de raconter l'Algérie qu'il a connue dans sa jeunesse et qu'il a continué à porter dans le coeur. Ahmed Achour avait le sens de la formule et de la boutade. Il avait le mot juste pour décrire les situations les plus cocasses. L'humour agrémentait souvent son propos. Attachant, il était un père de famille exemplaire.

Dans un message de condoléances, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane a rendu hommage au défunt rappelant notamment qu'Ahmed Achour «a eu un parcours particulier dans le domaine de la presse sportive algérienne dont il était, au moment de son décès, l'un des doyens et l'une des figures les mieux écoutées et les plus respectées». «Avec une carrière de pas moins de 48 ans, le défunt avait fini de capitaliser une expérience dans le journalisme sportif, alors que son diplôme de chirurgien dentiste obtenu en 1977 à la Faculté d'Alger, le destinait à la voie médicale» a-t-il écrit. «Féru du sport-roi et connaisseur du milieu, Ahmed Achour n'a pourtant jamais limité son intérêt au seul football, lui qui aimait que l'on dise de lui qu'il est, par excellence, un journaliste sportif. Sa polyvalence, son objectivité, sa grande proximité des terrains et des grandes figures du mouvement sportif national ont longtemps rendu sa parole et ses avis très audibles auprès des grands responsables du sport en Algérie.» a-t-il souligné. Les présidents du Comité olympique et sportif algérien (COA), de la Fédération algérienne de football (FAF) et de la Ligue de football professionnel (LFP), Mrs Mustapha Berraf, Kheïreddine Zetchi et Mahfoud Kerbadj, ont présenté leurs condoléances les plus attristées à sa famille et ses proches. L'enterrement a eu lieu hier, après la prière du vendredi (Djoumouaâ) au cimetière Sidi Tayeb d'El-Harrach. Repose en paix l'ami...