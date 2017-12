SA DEUXIÈME VISITE SUR LE TERRAIN SERA ESTAMPILLÉE PAR LE GAZ Ouyahia aujourd'hui à Reggane

Par Mohamed BOUFATAH -

Dans le cadre de son périple à travers le pays, il devra se rendre prochainement dans d'autres wilayas du pays.

Comme lors de sa première visite à Arzew, le gaz sera au coeur de la deuxième sortie sur le terrain de Ahmed Ouyahia, depuis sa nomination au poste de Premier ministre. En effet, après Arzew, il se rendra aujourd'hui à Reggane dans la wilaya d'Adrar où il inaugurera des projets énergétique et industriel, indique un communiqué des services du Premier ministre. Ahmed Ouyahia inaugurera un nouveau périmètre gazier dénommé «Reggane Nord», précise la même source. Durant ce déplacement, le Premier ministre inaugurera également une nouvelle cimenterie dans la commune de Timektane. Il sera accompagné d'une forte délégation ministérielle. Dans le cadre de son périple, Ouyahia devra se rendre prochainement dans d'autres wilayas du pays. «La nécessité d'investir dans le gaz de schiste eu égard aux énormes gisements dont dispose le pays», est ce qui a été retenu de sa visite au pôle pétrochimique d'Arzew. Dans son offensive, Ouyahia avait déploré le fait que l'annonce de la relance du projet d'exploitation du gaz de schiste a réveillé «les agitateurs politiques qui tentent de manipuler la population, notamment du Sud du pays». Il avait rappelé que la reprise des tests «sera accompagnée d'explications envers l'opinion et de dialogue avec la population des régions concernées». «Rien ne sera entrepris en mettant en danger la santé des Algériens. Mais rien n'empêchera l'Algérie d'exploiter ses richesses au profit des Algériens», avait-il réitéré. Le gouvernement qui encourage l'investissement dans cette ressource citant «les nouvelles technologies permettant d'extraire le gaz de schiste avec moins de risques environnementaux».Le gouvernement à travers son ministre de l' Energie soulignait que ce gaz non conventionnel est une «option qui a été prise et vers laquelle on va y aller et on doit y aller vu la forte consommation enregistrée en matière de gaz naturel. Par ailleurs, il est précisé que «le tiers de la production nationale de gaz naturel est consommé par le marché interne contre 1/3 destiné à l'exportation, tandis que l'autre tiers est réinjecté dans le puits de production pour maintenir la pression du gaz». Il est également noté que la consommation interne du gaz naturel augmente continuellement et pourra atteindre un niveau très élevé en face duquel il faudra agir. D'autre part, le Premier ministre avait indiqué en octobre dernier qu' «une révision de la loi sur les hydrocarbures en vigueur était nécessaire pour attirer de nouveaux investisseurs et améliorer les recettes financières du pays». La nouvelle loi portera, entre autres, sur l'assouplissement du dispositif fiscal. Pour rappel, le Plan d'action du gouvernement, adopté récemment par le Parlement, évoque l'extension de la prospection des nouvelles sources d'énergies aux hydrocarbures schisteux. Selon des évaluations réalisées par Sonatrach avec des compagnies pétrolières internationales sur cinq bassins sahariens, l'Algérie dispose de 4 940 trillions de pieds cubes (TCF) de réserves de gaz de schiste, dont 740 TCF sont récupérables sur la base d'un taux de récupération (TR) de 15%. Ces réserves récupérables ont été calculées pour les zones de Ahnet, Timimoun, Mouydir, Illizi et Berkine. Avec un TR de 15%, l'Algérie occupe la 4ème position mondiale en termes de ressources techniquement récupérables, juste après les Etats-Unis, la Chine et l'Argentine, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur le gaz de schiste réalisé en 2013.