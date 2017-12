LE MÉTRO DESSERVIRA LES STATIONS DÈS JANVIER Aïn Naâdja reliée à la place des Martyrs

Par Nadia BENAKLI -

les clients de l'Entreprise du métro d'Alger vont doubler

Le ministre des Travaux publics et des Transports estime que l'ouverture de ces stations permettra de doubler le nombre d'usagers du métro d'Alger.

Elles seront bientôt accessibles par métro. La place des Martyrs et Aïn Naâdja seront bien desservies. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a fait savoir jeudi dernier que les extensions des lignes du métro d'Alger entre la Grande Poste et la place des Martyrs et entre Haï El Badr et Aïn Naâdja seront opérationnelles en janvier 2018, dès la finalisation, le mois en cours, des essais techniques et de la marche à blanc. «Les essais techniques et les «essais à blanc» (mise en circulation des rames sans voyageurs) sont en cours et devraient s'achever fin 2017 pour l'entrée en exploitation de ses deux extensions à partir de janvier 2018», a annoncé le ministre en marge d'une séance plénière à l'APN, consacrée aux questions orales des députés. Zaalane a rappelé sa déclaration en juin dernier à l'issue du constat des deux extensions où il prévoyait leur entrée en exploitation avant la fin 2017, en application des instructions du président de la République. Selon lui, l'ouverture de ces stations permettront de doubler le nombre d'usagers du métro d'Alger qui passera de 100 000 à l'heure actuelle à 200 000 usagers, ce qui permettra de désengorger les artères de la capitale. Effectivement, vu qu'il s'agit de quartiers populaires et des zones très fréquentées, les clients de l'Entreprise du métro d'Alger vont doubler. Avec un ticket métro de 50 DA, les habitants de Aïn Naâdja peuvent rejoindre la place des Martyrs en l'espace de 20 mn. Un trajet qui coûtera trois fois plus cher en taxi avec des embouteillages monstres.

Les Algérois ne peuvent que se réjouir de l'extension des lignes de métro. Il n'y a pas que ça. Les Algérois vont découvrir le site archéologique mis au jour dans la place des Martyrs. «La station métro de la place des Martyrs revêt un intérêt particulier au regard des fouilles et des vestiges archéologiques ayant été trouvés dans cette zone, d'où l'idée d'en faire une «station-Musée», a affirmé le ministre des Travaux publics et des Transports. D'après lui, ladite station devrait susciter un engouement particulier chez les voyageurs de par son cachet culturel. Le ministre a fait savoir que l'exploitation de ce patrimoine se fera en coordination avec le ministère de la Culture. Par ailleurs, interrogé sur l'entretien du réseau routier et la réalisation d'autres voies, le premier responsable a déclaré que la priorité a été consacrée aux routes frontalières pour mieux sécuriser le pays et faciliter la tâche aux ser vices de l'ANP. «On ne peut pas se baser sur le réseau intérieur sans pour autant sécuriser les routes frontalières», a-t-il soutenu en avançant toutefois la situation financière du pays et la crise économique.