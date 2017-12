Le président Bouteflika salue le niveau exceptionnel des relations bilatérales

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à l'occasion de l'anniversaire de l'accession au pouvoir du Cheikh Jassem Ben Mohamed Al Thani, dans lequel il a salué le niveau «exceptionnel» des relations bilatérales. «Il m'est agréable au moment où l'Etat du Qatar célèbre l'anniversaire de l'accession au pouvoir du Cheikh Jassim Ben Mohamed Al Thani, que Dieu lui accorde sa miséricorde, de vous adresser, au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement et en mon nom personnel, mes sincères félicitations ainsi qu'à votre famille et au peuple qatari frère, priant le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et de réaliser les aspirations du peuple qatari, sous votre direction éclairée». «Je tiens, en cette heureuse occasion, à saluer le niveau exceptionnel des relations algéro-qataries dans tous les domaines, tout en exprimant la volonté d'oeuvrer avec vous au renforcement de ces relations en vue de les hisser au plus haut niveau, au mieux des intérêts des deux peuples», a indiqué le président...