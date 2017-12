PEINE CAPITALE POUR LES FRÈRES MEURTRIERS Ils s'acharnaient contre la victime avec une épée

Le tribunal criminel d'Oran a condamné hier à la peine capitale deux frères impliqués dans un règlement de comptes et ce, pour homicide volontaire avec préméditation. Le représentant du ministère public avait requis la peine capitale à l'encontre des deux mis en cause, S.M. et S.T.

Les faits de cette affaire se sont déroulés dans la ville côtière de Mers El Kébir en octobre 2016, lorsqu'une dispute a éclaté entre les deux prévenus et leur victime, B.N. Les prévenus, l'un armé d'un couteau et l'autre d'une épée, se sont acharnés sur B.N alors qu'il se trouvait dans un café, lui assénant des coups sur différentes parties du corps, notamment à la tête.

B.N. succomba des suites de ses blessures dès son admission à l'hôpital de Aïn Turck, alors que son frère, B.S., s'en est sorti avec plusieurs graves blessures. Les deux prévenus ont alors pris la fuite et se sont rendus à Oran, mais les policiers réussirent à les localiser et procédèrent à leur arrestation alors qu'ils se trouvaient chez une parente. Selon les déclarations du frère de la victime, un différend opposait les mis en cause aux deux frères B.N et B.S. La famille de la personne assassinée aurait été victime d'un cambriolage perpétré par les deux acolytes S.M. et S.T. auxquels B. N. et son frère avaient administré une correction. Hier, à la barre du tribunal criminel, les deux mis en cause ont reconnu avoir provoqué la dispute, mais ont toutefois nié avoir eu l'intention de tuer. Leur défense a plaidé les circonstances atténuantes.