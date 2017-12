ABORDANT LES DÉFIS QUI SE MULTIPLIENT ET QUI S'ACCÉLÈRENT: Ahmed Gaïd Salah: "Aucune crainte pour le pays"

Par Ikram GHIOUA -

Le chef d'état-major, qui s'est montré rassurant, a insisté sur l'esprit de vigilance qui doit prévaloir chez les éléments de l'ANP.

Entamant une visite d'inspection et de travail à la 3e Région militaire dans le cadre du suivi de l'exécution du programme de l'année de préparation au combat 2017-2018, et dans la dynamique de ses visites sur le terrain aux différentes Régions militaires, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a déclaré dans une intervention concluante que face aux défis d'aujourd'hui qui se multiplient et qui s'accélèrent, il n'y a aucune crainte pour le pays. Mesurant ses mots, le vice-ministre de la Défense nationale parle de réussite, de professionnalisme, de progrès et de valeurs nobles. L'hôte a prononcé son allocution d'orientation en réitérant les efforts colossaux consentis dans le développement des capacités de l'Armée nationale populaire dans toutes ses composantes. Dans ce contexte le chef d'état-major de l'ANP rappelle que «toutes les conditions nécessaires de réussite ont été réunies», avant d'ajouter «de même, tous les facteurs et les éléments de progrès professionnel ont été mis à disposition, en termes d'équipement, de formation, de préparation et de sensibilisation». Clairvoyant, le général de corps d'armée assure: «Nous sommes parfaitement conscients, avec sérénité d'esprit, que tous les efforts fournis ces dernières années, sur plus d'un niveau, ont fructueusement apporté une grande maturité professionnelle et un capital élevé d'expérience opérationnelle et de combat, mais essentiellement, une ultime conscience de la sensibilité des missions assignées et de l'impératif de leur parfait accomplissement.» Qualifiant l'Armée Nationale Populaire de forteresse impénétrable en accomplissant les missions qui lui sont assignées, avec détermination et persévérance, s'adressant à qui veut comprendre, le vice-ministre de la Défense nationale martèle: «Nous sommes aussi sereins, à chaque inspection des éléments, des unités, des Régions et des Forces, que nous continuons d'exiger davantage d'efforts, au regard des défis qui se multiplient et qui s'accélèrent.» Exigeants, ajoute-t-il «car l'Algérie mérite, de la part de ses fils, là où ils se trouvent, qu'ils demeurent la forteresse impénétrable, dans les faits et non pas par les discours». Un avertissement qui en dit long, en effet, face aux menaces avérées et aux multiples dissuasions que prétendent entreprendre les entreprises du complot, néanmoins l'ANP qui demeure un bastion inaccessible traduit la force d'où «émane notre sérénité, car nous ressentons effectivement que l'Armée nationale populaire, est la véritable héritière de l'Armée de Libération nationale», a ajouté le conférencier, rassurant que «dès lors, aucune crainte pour un pays dont les éléments de son armée sont imprégnés des valeurs de leur histoire nationale, et qui considèrent la valorisation de ses enseignements comme étant un phare qui éclaire et illumine leurs pas vers l'acquisition de plus de puissance et de force avec laquelle l'Algérie est toujours omnipotente et souveraine et dont l'unité populaire et territoriale est sauvegardée». Le vice-ministre insiste encore de la Défense nationale: «Tels sont les principes dont nous ne nous lasserons jamais, et je mets l'accent sur cela, nous ne nous lasserons jamais d'ancrer les fondements et les nobles valeurs dans les esprits des fils de l'Armée nationale populaire». Une Armée «qui est d'autant plus fière de son histoire nationale et des valeurs de sa glorieuse Révolution de Libération, qu'elle restera le garant des missions qui lui ont été assignées avec détermination, persévérance, compétence et mérite, honorant le message des valeureux chouhada, et sauvegardant éternellement l'acquis de souveraineté, de liberté et l'indépendance nationale de l'Algérie», a conclu le vice-ministre de la Défense nationale.