RESSOURCE EN EAU Un nouveau barrage pour Constantine

Par Ikram GHIOUA -

Pour couvrir les besoins en eau, Constantine va bénéficier d'un nouveau barrage dont la capacité a été évaluée à 120 millions m3. Le démarrage des travaux de réalisation est prévu en 2018, c'est du moins ce qui a été officiellement annoncé par l'Agence de bassin hydrographique Constantine-Seybouse. Le projet de réalisation est programmé au niveau de la région de Beni Hmiden. L'objectif est sans nul doute une sécurisation complète en matière d'alimentation en eau devant toucher plusieurs communes, à savoir Didouche-Mourad et Zighoud-Youcef en premier. Ce n'est pas tout, le projet inclut également la réalisation et le renforcement des capacités de la station de pompage de la commune de Hamma Bouziane, par la réalisation d'une nouvelle pompe. Dans cet objectif on prévoit l'installation de près de 120 km de nouvelles conduites, d'une dizaine de réservoirs, de dix stations de pompage et de deux stations de traitement des eaux. Ce projet entre dans le cadre du plan de développement local du secteur. Pour ce faire un investissement public de 10 milliards de dinars a été consacré au projet. Ce renforcement devrait répondre également aux besoins des communes de Aïn Abid et de Benbadis, mais également les régions concernées par des extensions urbaines, à l'image de la daïra d'El Khroub. Le taux de couverture en cette ressource est limité à 97% à Constantine. Une partie de la population souffre encore d'un manque, comptant aussi les coupures très fréquentes d'eau dans cette ville qui pourtant devait connaître une couverture à 100% sans arrêt soit H24. C'est certainement cet inconvénient qui poussera à augmenter le volume d'eau du barrage de Beni Haroun, mais pour permettre une meilleure irrigation et ce à partir de 2018 aussi. Cette information avait été confirmée par la tutelle selon laquelle un plus grand volume d'eau du barrage de Beni Haroun sera mis à la disposition du secteur agricole de plusieurs wilayas. Le ministre avait précisé dans ce contexte s'adressant à un organe de presse que «le volume d'eau destiné à l'irrigation agricole depuis le méga ouvrage hydraulique de Mila sera mobilisé dès le parachèvement des travaux du tunnel, long de 6 km, entre le barrage d'El Athmania et celui de Beni Haroun», soulignant que «cette réalisation permettra le pompage de 23 m3/seconde». L'approche va permettre l'alimentation de pas moins de six millions d'habitants à travers plusieurs wilayas de la région Est, alors que plus de 40 000 ha de terres agricoles profiteront d'une irrigation en toute sécurité.