ÉTUDE AMÉRICAINE SUR LA GESTION DES EMBOUTEILLAGES Prenez exemple sur les... chauves-souris

Par Kamel BOUDJADI -

Les embouteillages, le calvaire quotidien des Algérois...

Parmi les solutions préconisées par les chercheurs US du Massachusetts Institute of Technology, gérer la distance en s'inspirant de ces oiseaux.

Les chauves-souris et les étourneaux seraient-ils plus intelligents que les êtres humains? C'est du moins ce qu'on peut lire d'un rapport du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui révèle dans une étude sur les systèmes de transport intelligents que ces oiseaux agissent plus intelligemment que nous pour ne pas créer des embouteillages. C'est visiblement le contraire que nous faisons quand nous conduisons. Résultats des courses: les chauves-souris peuvent sortir d'un abri étroit par centaines, mais sans jamais que l'une ne heurte l'autre et les étourneaux volent à des milliers de kilomètres, mais sans jamais provoquer des heurts en plein vol.

Cette étude, parue dans la revue scientifique du MIT (Transactions on Intelligent Transportation System Magazine) donne un aperçu comparatif des gestes des automobilistes dans la circulation, générateurs d'embouteillages. Les chercheurs de cet institut américain dont K.P Bertold Horn, expliquent que les automobilistes conduisent très près les uns des autres. Parfois, il arrive même que les pare-chocs de leurs véhicules se touchent. Cette attitude, ajoutent-ils, fait qu'un simple coup de frein provoque une onde de choc vers l'arrière du véhicule, contraignant ceux qui suivent, à freiner et provoquer ainsi un effet domino faisant naître l'embouteillage.

L'inverse est constaté par les chercheurs, à l'observation des vols des chauves-souris et des étourneaux. Les premiers ont la capacité de sortir d'une grotte étroite par centaines de milliers et les seconds voler à des milliers de kilomètres en groupes sans jamais ralentir ni constater de collisions entre eux. Le secret, expliquent les chercheurs, est que ces oiseaux sont conscients des autres, tout autour d'eux et respectent ainsi toujours la distance nécessaire devant eux et derrière. L'étude constate également que l'observation de ces oiseaux peut inspirer les services en charge de ce volet dans les villes. A l'évidence, les villages algériens ne font pas exception quant à ce phénomène qui génère énormément de stress aux automobilistes. Pas seulement, car les embouteillages font perdre de l'argent au pays et des dégâts considérables à l'environnement. Les quantités de fumée dégagée lors de ces embouteillages sont énormes. L'étude fait ressortir que les embouteillages, aux USA, causent une perte de 10,9 milliards de litres de carburant et font émettre dans l'air 25 milliards de kilogrammes de dioxyde de carbone. Les quantités ne seraient pas lointaines dans notre pays.

Parmi les solutions préconisées par les chercheurs: gérer la distance en s'inspirant de ces oiseaux. Concrètement, c'est conduire en gardant à l'esprit les distances, cela peut avoir un bon résultat par la réduction du temps passé dans l'embouteillage et l'économie de carburant, ajoutent les chercheurs. En gardant l'équidistance entre le véhicule qui est devant et celui qui est plus derrière, le trafic serait deux fois plus fluide et rapide. L'étude préconise ainsi d'équiper les véhicules de radars pour contrôler la distance.

Enfin, si l'étude américaine s'inspirant du vol des oiseaux est déjà vulgarisée dans d'autres pays comme ceux de l'UE, il convient de garder les pieds sur terre en ce qui concerne nos villes. C'est une tout autre configuration dans l'état des routes, l'état des véhicules, voire l'état d'esprit des conducteurs. L'étude a au moins le mérite de nous apprendre que pare-chocs contre pare-chocs ne nous fera pas sortir de l'embouteillage. Bien au contraire, il ne fera que l'éterniser et faire durer nos souffrances. En attendant, pensons aux étourneaux et aux chauves-souris pendant que nous moisissons dans les embouteillages.