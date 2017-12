PROJET DE LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS Que dira le Conseil d'Etat?

Par Nadia BENAKLI -

Le projet risque de connaître la même trajectoire que sous l'autorité de l'ex-ministre Derdouri.

Le report du vote du projet de loi sur les télécommunications prévu initialement hier fait l'objet d'une véritable confusion. L'administration de l'APN et les députés donnent des versions contradictoires. Interpellé par un député des indépendants, Mohamed Boureguba, sur le sort de ce projet, le président de l'APN, Saïd Bouhadja a reconduit les mêmes propos que le président de la Commission des transports et des télécommunication. «C'est un problème purement technique, le projet sera soumis au vote prochainement», a-t-il affirmé. Une déclaration qui n'a pas convaincu les députés.

Ces derniers estiment que le problème est plutôt politique. «C'est faux, ce n'est pas un problème technique, l'affaire est politique», a affirmé Lakhdar Benkhelaf du Front de la justice et du développement qui est membre de cette commission. Croisé, hier, dans le hall de l'APN, ce député explique que le ministre des Relations avec le Parlement a reçu l'ordre de bloquer ce projet. «On était en train de faire les dernières retouches avec la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du, Numérique quand le ministre chargé des Relations avec le Parlement nous a informés, de cette décision», a-t-il affirmé en précisant que le ministre même a fait une correspondance au bureau de l'APN.

Le projet sera-t-il gelé ou reporté? s'interrogent la plupart d'entre eux. Selon des sources de la commission, le Conseil d'Etat a été saisi sur cette affaire, il rendra sa réponse ce jeudi. L'avis de cette institution va peser lourd puisqu'il sera pris en considération dans tous les cas de figure. Le projet risque de connaître la même trajectoire que sous l'autorité de l'ex-ministre Derdouri. Pourquoi le scénario se reproduit? Un amendement proposé par le PT sur l'article 131 ou 136 qui portent sur les prérogatives du Conseil d'Etat qui doit trancher dans une durée de deux mois sur la décision de l'Autorité de régulation de la poste, laquelle sera annulée. Le PT a proposé six amendements tous liés à la nécessité de défendre l'opérateur historique Algérie télécom qui est menacé de disparition à cause de la concurrence déloyale. «Algérie télécom a consenti des efforts importants, mais par la suite elle est mise en concurrence avec des entreprises étrangères. Dans les discussions, nous avons posé le problème de l'Autorité de régulation des télécoms, c'est un Etat dans un Etat», avait souligné Taâzibt. Les députés du Parti des travailleurs voient en cette loi une menace sur la souveraineté du pays puisqu'elle vise à ouvrir le secteur à la concurrence.