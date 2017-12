DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DES AGRUMES À ORAN Le quitus des services agricoles

Par Wahib AïT OUAKLI -

La clémentine est un produit purement oranais dont la greffe a été opérée par le père Clément, prêtre de l'église de Misserghine durant l'occupation coloniale.

La direction des services agricoles de la wilaya d'Oran vient de donner son quitus quant à accompagner, matériellement et financièrement, tous les paysans désireux de développer la culture des agrumes, les oranges en particulier.

La finalité recherchée est de redynamiser ce segment de production fruitière pour laquelle la wilaya d'Oran était, dans le passé, leader avant que ses espaces de production ne soient réduits à 80 ha après qu'ils eurent été de 150 ha rien que dans les communes de Misserghine et Boutlélis.

La clémentine, qui est un produit purement oranais, dont la greffe a été opérée par le père Clément, directeur de l'orphelinat de Misserghine, est presque en voie de disparition. La bétonisation sauvage des espaces agricoles et l'abandon de l'agriculture au profit des autres secteurs sont les deux origines principales de cette réduction de la production des oranges dans cette région qui était le fief de ce genre de fruits de différentes variétés comme les oranges sanguines, oranges amères, les oranges Navels, la mandarine etc. La clémentine est née en Algérie en 1920, et elle doit son nom au directeur d'un orphelinat de la région d'Oran, le père Clément qui a eu l'idée du croisement d'un mandarinier avec un bigaradier.

Le fruit ainsi créé étant un hybride dont la multiplication est obtenue par greffage, cela explique que la clémentine soit presque dépourvue de pépins.

L'idée de ce prêtre a donc donné la clémentine succulente et très populaire du fait qu'elle est plus facile à peler, moins acide et que sa chair dépourvue de pépins en fait une favorite des collations d'écoliers. Elle est principalement cultivée au Maroc, en Algérie et en Espagne.

La Corse exporte peu sa production, mais elle la prend très au sérieux, ayant même une section réservée à la culture de différentes variétés à son Institut de recherches agronomiques. La production de la clémentine est à profusion tout comme elle occupe les étals des marchés dès le mois de décembre de chaque saison pour ne disparaître que vers la fin du mois de mars. Elle accompagne les paysans, des familles entières aux faibles bourses dans leur bonheur durant tout l'hiver, alors que le climat devient glacial.

Elle est très demandée et sert aussi bien pour la consommation que pour la transformation et la conservation en tant que confiture. La clémentine est très riche en vitamine C, avec des sucres, de la fibre, du calcium et la vitamine A ce qui est essentiel pour la santé. C'est donc un fruit très populaire chez toutes les catégories et couches sociales. Comme elle est très riche en calories.

Une clémentine moyenne fournira 35-50 calories.

Une clémentine peut être très efficace dans la conservation et la filtration de l'eau. Elle aide également à combattre la tension, l'insomnie et l'agitation nerveuse. Hélas!

La culture de la clémentine se perd si ce n'est cette volonté quant à redynamiser un tel secteur d'activité pour raffermir les pilastres de ces grappes graminées en voie de disparition. Aujourd'hui, l'orange, au vu de sa faible production tout en connaissant une forte demande, est à un prix coûtant les yeux de la tête.