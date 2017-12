Le nouveau visage du Royaume

Par Hasna YACOUB -

Le roi du raï au royaume de MBS

L'Arabie saoudite ne se demande plus si la musique est halal ou si les salles de cinéma ne le sont pas. C'est Mohamed Ben Selman qui l'a décidé. Le prince héritier MBS n'a pas froid aux yeux. Il a une vision moderniste jusqu'en 2030 pour le pays du wahhabisme et compte bien mener sa «révolution». Il est déterminé à secouer le cocotier et il a d'ailleurs commencé à le faire. En parallèle à son combat contre la corruption qui a mené à une purge implacable, MBS vient de décider d'autoriser les femmes à conduire, à entrer dans les stades et même à assister à des concerts musicaux! Aujourd'hui, il y a de jeunes Saoudiennes boxeuses et prochainement il y aura des footballeuses. Si les choses suivent cette logique, on les verra aussi à la piscine et pourquoi pas à des concours de Miss monde. En fait, l'Arabie saoudite s'ouvre sur le monde. Lentement mais sûrement. Saoudiens et Saoudiennes ont été bercés par la voix des plus célèbres chanteurs dans le monde dans un pays où la musique n'était pas, il y a peu, tolérée. Certes, les hommes ont été séparés des femmes car la mixité, dans les endroits de spectacle, n'est pas encore à l'ordre du jour, mais la musique a retenti. Le 6 décembre dernier, Hiba Tawaji a chanté pour les femmes. L'artiste libanaise est la première à monter sur scène dans le Royaume wahhabite. L'Autorité publique du divertissement qui a organisé le spectacle musical, a annoncé, sur son site Internet, qu'elle envisage le lancement de plusieurs activités dans le futur en vue d' «enrichir la vie et de dessiner la gaieté» dans tout le Royaume. Et dans cet objectif de dessiner la gaieté, cheb Khaled a aussi pris son «pinceau» d'artiste. Il a, comme à son habitude, enflammé son public, lors d'un concert animé le 14 décembre dernier aux côtés du rappeur américain Nelly à Djeddah. Avec le refrain «Vive Salman», le king du raï qui est le premier artiste masculin dans le monde à se produire en Arabie saoudite, a réussi à faire chanter et danser une foule nombreuse. Et ce n'est pas tout! L'Autorité publique du divertissement a annoncé ses nouvelles missions: appuyer le secteur privé saoudien et étranger qui veut investir dans les industries du spectacle. Plus de 300 activités sont déjà inscrites sur l'agenda de l'Autorité pour cet hiver dont la projection du film d'animation «Ice Age» et des spectacles son et lumière. Et à propos de projection, il faut dire que le prince MBS vient de prendre une autre décision historique: celle d'autoriser l'ouverture de salles de cinéma à partir de début 2018, après une interdiction en vigueur depuis plus de 35 ans. Toutes ces ouvertures vont être appuyées par le développement du tourisme. En effet, très bientôt il sera possible de visiter librement ce pays. Le prince MBS a annoncé dans un communiqué qu'«un système a été mis en place pour la délivrance de visas touristiques et il sera bientôt lancé». L'Arabie saoudite n'avait pas de système de délivrance de visas pour touristes. Ces permis d'entrée étaient délivrés aux pèlerins se rendant sur les Lieux saints de l'islam ou pouvaient être obtenus grâce au parrainage par un ressortissant saoudien, une firme ou un organisme officiel. La délivrance de visas touristiques fait partie du programme «Vision 2030» initié par le prince héritier dans le but de diversifier l'économie et d'atténuer sa dépendance au pétrole, mais aussi pour faire sortir le pays de son conservatisme et rigorisme. Le prince héritier prévoit d'ailleurs un projet touristique d'envergure consistant à transformer une cinquantaine d'îles de la mer Rouge en stations balnéaires de luxe, qui devrait générer 35 000 emplois. MBS a même prévu une révision de l'interprétation rigoriste du Coran et du hadith. Le but étant d'éliminer les interprétations incitant à l'extrémisme, à la violence et au terrorisme. Reste à savoir si le prince héritier va réussir ces réformes face au courant des conservateurs? Jeune et déterminé, il a toutes les chances de réussir à changer le visage de l'Arabie saoudite.