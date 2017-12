JEU MACABRE DE LA BALEINE BLEUE Louh interpelle l'Arav

Par Nadia BENAKLI -

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux

Le jeu de la Baleine bleue devient une affaire d'Etat. L'Algérie compte se plaindre auprès des autres pays sur le drame qu'a provoqué ce jeu. «Des commissions rogatoires seront envoyées dans les différents pays, notamment dans le pays où cette application a été inventée», a déclaré le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Tayeb Louh, qui a animé un point de presse à l'issue du vote de deux projets de loi sur les prérogatives du Conseil d'Etat et celui portant sur l'application du bracelet électronique, a refusé de parler de jeu tout en affirmant qu'il s'agit d'une application. «C'est une application qui incite au suicide», a déclaré le ministre tout en signalant que jusqu'à présent un seul cas de suicide a été prouvé en relation directe avec ce jeu. Le ministre a fait savoir que des enquêtes ont été ouvertes sur les différents cas signalés.

Dans sa déclaration, le ministre a appelé la famille de la presse à jouer un rôle dans la sensibilisation tout en reprochant à certains médias d'avoir contribué à la promotion de cette application dangereuse. Louh a indirectement critiqué l'Autorité de régulation de l'audiovisuel Arav de n'avoir pas fait l'essentiel, en l'interpellant à jouer son rôle. «L'Autorité de régulation doit jouer pleinement son rôle», a-t-il insisté. Le ministre a rappelé dans ce sens qu'il y a une loi qui protège l'enfant et le Conseil des droits de l'homme est le garant pour l'application de la loi. Le premier responsable de la justice a soutenu qu'il est impossible de bloquer cette application. «On ne peut pas bloquer ou sécuriser tous les sites des réseaux sociaux», a-t-il affirmé en appuyant dans ce sens les propos de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Le ministre a appelé même les intellectuels à jouer un rôle pour la sensibilisation de la société. «Prévenir, mieux que guérir», a-t-il cité en guise d'appuyer ses propos.

Effectivement, le jeu de la Baleine bleue a provoqué le décès de plus de cinq enfants. Plusieurs autres ont été transférés aux urgences dans un état critique. Interpellé sur les jeunes Algériens qui ont rejoint les groupes terroristes dans les pays en conflit, le ministre a avancé le chiffre de 226 jeunes qui ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. «Jusqu'à présent, nous avons identifié 226 jeunes dont 21 de nationalités étrangères qui ont rejoint les organisations terroristes dont le groupe Daesh», a-t-il précisé tout en qualifiant la situation de ces jeunes de «sensible». «Nous devons prendre toutes les dispositions sécuritaires, judiciaires et politiques», a-t-il déclaré au sujet des jeunes qui ont rejoint les régions de conflits. Selon lui, la situation en Syrie est en voie d'être réglée.

Le ministre a assuré que le gouvernement algérien oeuvre au règlement pacifique de tous conflits. Louh a également fait savoir que 18 ressortissants algériens détenus à Guantanamo ont été remis par les Etats- Unis aux autorités algériennes.

Parmi les 18, le ministre avance qu'un seul a été condamné à une peine de prison et les autres ont été libérés. «D'après les informations que nous détenons, ils ont intégré la société et personne n'a rejoint les organisations terroristes», a-t-il assuré.

Par ailleurs, le ministre a fait un bilan des textes de loi adoptés en vue de s'adapter avec les dispositions de la nouvelle Constitution. «Cinq lois ont été déjà adoptées depuis l'amendement de la Constitution en 2016», a-t-il précisé tout en affirmant que d'autres projets sont en cours d'élaboration.

Louh a mis en exergue les efforts déployés par le chef de l'Etat pour la réforme de la justice.