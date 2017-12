AUTOWEST L'ANNONCE L'activité automobile sera normée

L'on souligne la reprise du marché automobile en Algérie sur de nouvelles bases avec la promulgation du nouveau cahier des charges.

Les organisateurs de la 17ème édition du Salon de l'automobile de l'Ouest, Autowest, et de la 3ème édition du Salon de la Moto, Motowest, font part d'un bilan largement positif pour ces deux manifestations. Ces dernières, rappelons-le, ont été abritées par le Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran (CCO). L'édition Autowest 2017 organisée sous le slogan: «L'industrie automobile en Algérie: une réalité» s'est déroulée dans une conjoncture marquée par une réorganisation des modalités d'intervention dans le secteur automobile, et ce conformément au nouveau cahier des charges publié récemment au Journal officiel. Cette édition a vu donc la participation de la presque totalité des entreprises et marques qui ont entamé une activité industrielle dans le domaine de la voiture, le camion et la Moto en Algérie. signale-t-on. Plus de 30 participants étaient présents à Autowest et à Motowest 2017 sur une surface globale de près de 7000 m2, l'affluence du public compte tenu de cette conjoncture est jugée très bonne: près de 50.000 visiteurs sont venus découvrir et apprécier une production nationale qui monte en cadence avec la participation de Renault Algérie qui a fêté, à l'occasion de l'événement d'Oran, le 3ème anniversaire de son usine de production. Ce rendez-vous a, par ailleurs, vu, et pour la première fois, la participation de Suzuki entreprise du groupe Cima Motors qui va entamer la production en mai 2018, avec une usine à Saïda. L'on cite également Mercedes-Benz qui s'ouvre au grand public avec sa nouvelle filiale AMS-MB, qui a présenté une gamme très riche de véhicules tout-terrain, utilitaires, camions et bus, KIA El Djazair a, de son côté, été présente pour la première fois au Salon Autowest avec une gamme de véhicules utilitaires et touristiques montés dans son usine de Batna, sans oublier GMI qui produit des camions et bus de marque Hyundaï; d'autres marques ont aussi été présentes à cette manifestation, notamment MAN Algérie, Chevrolet et Opel.

L'Edition Motowest 2017 a elle aussi accueilli près de 15 marques, conduites par les principaux opérateurs de la moto en Algérie avec la participation des trois marques qui ont démarré leurs usines, à savoir SYM à Setif, AS Motors à Bordj Bou Arréridj et VMS à Béjaïa. L'on relève une affluence appréciable de jeunes visiteurs. Ces derniers étant particulièrement attirés par le motocycle.

Les témoignages de satisfaction de la part des visiteurs et des exposants sont nombreux confirmant ainsi les objectifs atteints du salon, indique-t-on par ailleurs, tout en soulignant la reprise du marché automobile en Algérie, sur de nouvelles bases, avec la promulgation du nouveau cahier des charges propre à cette activité, laquelle sera à partir des années prochaines plus balisée et ce au profit de la production nationale et du consommateur. Enfin, l'on annonce, les prochaines éditions de ces deux salons dédiés qui se dérouleront conjointement du 9 au 16 décembre 2018 au CCO à Oran avec davantage de marques et de disponibilité.