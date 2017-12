EL-FLAYE (SIDI AICH) L'assassin de Linda arrêté

Par Arezki SLIMANI -

Pour une histoire de conflit familial autour de parcelles de terrain, un homme, membre de la famille de son état, n'a pas hésité à tuer une fillette de neuf ans.C'est le drame qui a secoué la localité d'El-Flaye, plus exactement le village Aït Daoud. Slamani Lyna, âgée de 9 ans ne savait pas qu'elle vivait ses dernières minutes en rentrant ce soir là (hier) de l'école. Sur son chemin et non loin de la maison parentale, son bourreau l'attendait de pied ferme. Il l'enlève, l'emmène en contrebas du champ et entreprend son forfait. Selon le constat établi hier, le présumé assassin a fracassé la tête de la jeune fille plusieurs fois contre un mur jusqu'à ce qu'elle ait rendu l'âme. Ses parents inquiets du retard inhabituel de leur fillette décident d'alerter l'opinion des villageois et c'est l'imam du village qui s'en chargera via le mégaphone de la mosquée. Dans un premier temps, tous ont cru à un kidnapping, méfait courant ces derniers temps. Après deux heures de recherches, le corps de l'enfant est découvert inanimé, dissimulé sous des feuillages dans une vieille maison. Son assassin sera arrêté dans la même soirée au même titre que l'ensemble des membres de sa famille. Selon des sources locales, le présumé assassin était en état d'ébriété avancé. Jusqu'à hier, il était en détention dans les locaux de la gendarmerie. L'accès vers le lieu du crime était difficile, la police scientifique ayant circonscrit le périmètre.