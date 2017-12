MEGRA (M'SILA) Déclarée morte, Radina, revient à la vie

Par Hasna YACOUB -

Selon notre croyance, il n'y aura plus aucun miracle sur Terre. Cependant ce qui s'est passé, avant-hier à Megra, dans la wilaya de M'sila, permet d'en douter. Le retour à la vie de la petite Radina Damane, 5 ans, quelques heures après la confirmation de son décès par l'équipe médicale, n'est-ce pas là un miracle? Cette histoire incroyable a débuté, il y a trois jours, quand la petite Radina, atteinte d'un méchant rhume, a eu des difficultés respiratoires. Son père la transporte alors en urgence vers l'hôpital de Megra qui, devant la complexité de son état, décide de la transférer vers le Centre hospitalier El Zahraoui de M'sila. La petite sera admise en réanimation pendant deux jours, mais son état va se détériorer rapidement. Dans la soirée du troisième jour, l'équipe médicale de l'hôpital va déployer tous les efforts pour réanimer la petite fille, mais peine perdue, Radina ne respirant plus, venait de quitter la vie. Du moins, c'est ce qu'a annoncé le médecin en chef à la famille. La corps de la petite sera transféré vers la morgue et le certificat de décès devait être remis à la famille afin de lui permettre de préparer l'enterrement. D'ailleurs, la nouvelle du décès de la petite Radina s'est vite propagée et la maison mortuaire a même ouvert ses portes pour recevoir les marques de soutien de la famille et des amis. Quelques heures passent. Les parents se présentent pour récupérer le corps de leur petite quand ils apprennent, à leur grande surprise, que Radina est revenue à la vie. L'équipe médicale était sous le choc car médecins et infirmiers avaient bien observé la petite pendant des heures avant de certifier sa mort. Radina a ressuscité créant un choc dans toute la ville de M'sila. Si certains pensent qu'il s'agit là d'un miracle, d'autres préfèrent parler d'un coma profond avec une activité cérébrale très basse, un tableau métabolique faible et une impression de respiration quasi absente. Une situation jamais connue par les médecins, raison de leur erreur.