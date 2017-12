ANNONCÉE PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR EN JUILLET DERNIER Tizi Ouzou mieux armée contre les feux de forêt

Par Kamel BOUDJADI -

Les incendies qui ont ravagé la wilaya ont soulevé un sérieux problème qui était, par le passé, pris avec légèreté.

Les services de la protection de la wilaya de Tizi Ouzou viennent d'être dotés d'une colonne mobile. C'est la deuxième qui vient d'être installée hier. En fait, cette dotation est la suite logique de la promesse faite par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire lors de sa dernière visite dans la wilaya de Tizi Ouzou. Une visite qui a, pour rappel, été effectuée le 17 du mois de juillet alors que les incendies ravageaient les massifs forestiers dans plusieurs communes.

Lors de cette visite, ayant constaté le manque de moyens dont souffre les éléments de la Protection civile, mais qui faisaient tout de même un travail extraordinaire, le ministre de l'Intérieur avait promis de doter les services de deux colonnes mobiles. C'est donc chose faite hier à la réception de la colonne qui va sans nul doute renforcer les moyens de la Protection civile et plus d'efficacité dans l'intervention de ses éléments.

Pour rappel, l'été dernier a été marqué par des pics de chaleur accompagnés d'incendies ravageurs. Dans plusieurs communes, celles situées sur les massifs forestiers surtout, des milliers d'hectares de couvert végétal ont été décimés. Les flammes qui sévissaient durant plusieurs semaines n'ont pas épargné le secteur de l'agriculture, essentiellement les activités spécialisées dans l'élevage. Le drame a également fait des victimes parmi les êtres humains. Un vieil homme d'abord, à Iflissen, rattrapé par les flammes alors qu'il tentait de sortir de sa maison, puis un autre à Aït Yahia Moussa.

Devant cette situation, les populations n'avaient comme seul aide que les éléments de la Protection civile. Ils ont été, de l'avis de la population elle-même, à la hauteur des attentes. Une vague de sympathie immense a d'ailleurs déferlé sur les agents de la Protection civile. Devant l'ampleur des incendies, les éléments de l'Armée nationale populaire ont intervenu conjointement avec ceux de la Protection civile pour évacuer certaines maisons.

Par ailleurs, quelques jours seulement après les incendies, l'Etat s'était engagé à indemniser les citoyens qui ont subi des pertes. Le secteur de l'agriculture était le premier à être indemnisé mais des agriculteurs demeurent encore insatisfaits à cause des évaluations jugées en dessous des pertes. Aussi, les indemnisations se poursuivent actuellement touchant de plus en plus de personnes.

Cependant, comme à quelque chose malheur est bon, les incendies qui ont ravagé la wilaya ont soulevé un sérieux problème qui était, par le passé, pris avec légèreté. Les agriculteurs ne s'assurent pas ou rarement. Le directeur de la Crma avait, estimé le taux d'assurance à 3% seulement d'agriculteurs qui y recours. La culture populaire ancienne continue encore d'influencer les réflexes des agriculteurs qui ne semblent pas encore voir en l'assurance contre les risques une...vraie assurance.