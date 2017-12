VASTE MOUVEMENT DE PROTESTATION POUR LA PROMOTION DE TAMAZIGHT Des pétitions pour appeler au calme et à la vigilance

Des marches improvisées mais dans la sérénité

Depuis le début des appels aux marches pour réclamer la promotion effective de tamazight, les collégiens n'ont pas regagné les bancs d'école. Chaque matin, dans plusieurs communes, ces derniers sortaient pour des marches improvisées dans les rues comme à Maâtkas, Boudjima, Azazga et Draâ Ben Khedda. De leur côté, les lycéens et malgré la grève de leurs enseignants ont suivi le mot d'ordre avec des marches et des rassemblements. Les étudiants de l'université Mouloud Mammeri ont appelé à une marche qui a drainé des milliers dans la ville de Tizi Ouzou.

En ce début de semaine, des appels au calme se font entendre et des pétitions sont lancées pour appeler au calme et à la vigilance. C'est le cas d'une pétition lancée par un groupe d'intellectuels pour appeler les pouvoirs publics, d'une part, à redoubler d'efforts pour la promotion effective de tamazight et les jeunes d'autre part, pour être vigilants face aux tentatives de manipulation et de récupération de leur colère jugée toutefois justifiée et largement partagée par la société civile. La pétition évoque également le rôle mitigé des partis politiques qui ont observé la réserve dans les débuts avant de se lancer dans une bataille de déclaration faisant état de manipulations, mais sans jamais citer l'origine. Cette réaction a été jugée dépassée par le temps prouvant que la jeunesse est largement en avance sur les partis politiques. Les signataires dans leur déclaration, appellent donc les étudiantes, les étudiants, les lycéennes et les lycéens, les collégiennes et les collégiens à être fiers de la maturité politique dont ils ont fait preuve à travers un ensemble d'actions maîtrisées dans toutes leurs dimensions. Dans leur appel, les signataires mentionnent que grâce à la mobilisation de ces catégories, la question identitaire est replacée au centre du débat qui animera ce pays pour les deux prochaines années. Mais pour préserver cet acquis, les jeunes sont appelés à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les travers d'éventuelles manipulations. Les lycéens et collégiens, ajoute la déclaration des signataires, doivent reprendre leurs études pour ne pas hypothéquer leur avenir et celui de notre région. En effet, la semaine qui vient de s'écouler a connu des marches de collégiens à travers plusieurs communes. Depuis la marche des étudiants, les CEM sont restés fermés à cause de la poursuite du refus des écoliers de rejoindre les bancs. Parallèlement à ces marches spontanées, les parents ont vivement exprimé leur inquiétude quant à d'éventuelles manipulations de leurs enfants, mais aussi de leur cursus scolaire. Enfin, rappelons que les grèves prolongées des écoliers sont perçues par la population comme un danger sur le cursus scolaire des enfants. Ces actions rappellent en fait des souvenirs douloureux. La grève du cartable n'a jamais été oubliée.