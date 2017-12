CAMPAGNES CONTRE LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE Les islamistes perdent leur bataille

Par Walid AÏT SAÏD -

La buche c'est une rengaine qui revient chaque fin d'année

Les Algériens ont célébré le Mawlid Ennaboui comme le veut la tradition. La fête internationale qui marque l'arrivée de la nouvelle année sera également fêtée contrairement à ce que veut faire croire la propagande que mènent les islamistes sur les réseaux sociaux.

Habillé d'un kamis, armé d'un marteau et d'un burin, un barbu abîme fortement la statue de la femme, érigée à la fontaine Aïn El Fouara au coeur de la ville de Sétif (est du pays).

Des images qui ont fait le tour du monde, lundi dernier, grâce à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrant ainsi une Algérie sous l'emprise des islamistes! Au grand bonheur de ces extrémistes religieux qui tentent de s'affirmer dans une société où leur discours populiste, d'un autre âge, ne fait plus recette!

En effet, les pages facebook qui demeurent pratiquement leur seul moyen d'existence ont sauté sur l'occasion pour féliciter l'auteur de cet acte barbare, comme le feraient les réseaux de propagande de l'auto-proclamé Etat islamique Daesh pour revendiquer un attentat, même si l'auteur n'est pas l'un de ses membres.

Les islamistes, qui ont bien compris le pouvoir de cette arme virale, ayant abandonné leur prosélytisme dans la rue pour celui du virtuel, ont de suite fait «chauffer» les clics. Ainsi, les «baraka Alahou fihe» (que Dieu le bénisse), «Il a raison», «je lui tire chapeau», «que Dieu multiplie les hommes comme lui»...sont le genre de commentaires qui ont inondé la Toile, faisant croire à un soutien populaire.

Des messages bien loin de la réalité puisque rien que sur les vidéos publiées on a vu la réaction choquée des citoyens face à ce «massacre». Mais les pages et autre groupe facebook «affiliés» aux islamistes ne se sont pas fait prier pour dégainer leur sale propagande. Portant des noms populaires et populistes, ces pages incontournables de la Toile algérienne, commençaient déjà à distiller à dose homéopathique leur «haine» en lançant les premières attaques contre leur cible habituelle qui est le réveillon de fin d'année. Quelques jours après l'échec de leur fameuse «fatwa» pour dire aux musulmans qu'il était interdit de célébrer la naissance du prophète Mohammed, (Qsssl), ils ont remis une couche en avertissant contre le «sacrilège» de la célébration des fêtes de fin d'année et de leurs fameuses «bûches» qu'ils qualifient de gâteau du diable.

Les campagnes ont repris de plus belle. Pages facebook, affiches partagées un peu partout dans le monde virtuel de la Toile viennent conforter les «halakate» (séances religieuses) et affichettes accrochées sur les murs du monde réel. Comme à chaque événement joyeux, ils ont donc quitté leur tanière pour sortir leur fameux «Yadjouze» et «Layadouze».

Néanmoins, malgré les apparences qu'ils tentent de mettre en évidence, leur vieille rengaine ne tient plus! Les Algériens ont célébré le Mawlid Ennaboui comme le veut la tradition. La fête internationale qui marque l'arrivée de la nouvelle année sera également fêtée. Sobrement pour une majorité qui a coutume d'organiser de bons dîners familiaux, avec faste pour une autre catégorie qui compte faire la fête jusqu'au bout de la nuit dans les soirées que vont organiser les hôtels, restaurants et autres boîtes de nuit du pays. Certains petits veinards vont même s'offrir des voyages à l'étranger... Bref, les Algériens, qui ont honoré ce genre d'évènements même dans les années les plus noires du terrorisme, vont encore une fois prouver qu'ils ne sont pas...allergiques au bonheur. Au grand malheur de ces moyenâgeux de plus en plus en décalage avec la société...