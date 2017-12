AVEC DES PRODUITS MIEUX ADAPTÉS AUX BESOINS DES PME-PMI Du "sur-mesure" chez Caarama Assurance

La compagnie a conçu toute une gamme de nouveaux produits dont «Modernisation Process» et «L'innovation produits».

C'est en collaboration avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci), que «Caarama Assurance» poursuit sa stratégie de rapprochement avec ses clients potentiels. Ainsi, hier, cette filiale très active de la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (Caar) a initié un regroupement de travail à Alger intitulé «Le capital humain, la plus grande richesse de l'entreprise» auquel ont participé une cinquantaine d'entreprises.

Ce dernier séminaire dans la région-Centre du pays, se veut un travail d'innovation et de proximité, lancé récemment d'abord à Annaba et ensuite à Oran. Il ambitionne de faire dans le «sur-mesure», c'est-à-dire établir des assurances mieux adaptées aux besoins des PME/PMI, des grandes entreprises ainsi que de leurs staffs respectifs. Il a été constaté lors de ce séminaire, présidé pat Brahim Djamal Kassali, P-DG de la Caar et Ammar Meslouh P-DG de Caarama (filiale de la Caar), que cette dernière voulait souligner l'importance de la ressource humaine qui, selon elle, constitue l'atout majeur dans la réussite d'une entreprise économique quelle que soit sa taille. Il a été en effet souligné que l'épanouissement d'un personnel dans un environnement sain, représente de nos jours «un défi pour l'entreprise». Pour appliquer cette optique de rapprochement et de proximité, Caarama «a conçu toute une gamme de produits soutenus par des garanties facilitant le quotidien des employés dans divers domaines». Deux produits nouveaux se distinguent dans ce programme. La formule «Modernisation Process» couplée par «L'innovation Produits». Le premier produit contient la formule du «tiers payant» qui permet aux assurés et leurs ayants droit de bénéficier d'une couverture de qualité. Ce précepte simplifie la procédure de remboursement, de les faire profiter de tarifs préférentiels ave un réseau de cliniques conventionnées. Tout cela sans que l'assuré n'ait rien à débourser. En plus, la «Modernisation Process» permet le remboursement des frais médicaux et achats de médicaments avant même que la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) ne le fasse.

Pour ce qui est du second produit proposé, à savoir «L'innovation Produits», il s'agit de l'assistance médicale en Algérie ou «Assistance en local». Cette proposition, nouvelle en son genre, permet la prise en charge des employés en cas d'urgence H24 et 7/7. Elle couvre notamment le transport sanitaire tout comme la prise en charge des frais réels de secours. Cette proposition, qui comprend aussi l'assurance «maladies redoutées», offre dans son volet «Prévoyance» la possibilité pour l'assuré de bénéficier du paiement par anticipation d'un capital en cas de déclaration d'une maladie grave comme le cancer, un AVC, une insuffisance rénale, un infarctus, un pontage coronarien ou encore une greffe d'organe vital.

Les séminaires de «Caarama-Assurance» ont drainé à travers ses trois éditions récentes pas moins de 200 entreprises qui y ont trouvé de véritables espaces de communication et d'échange avec des débats très enrichissants.

Ces rencontres s'inscrivent en droite ligne avec les valeurs phares de la compagnie, relève le communiqué de presse de la compagnie. C'est ainsi que l'an prochain sera ponctué par d'autres regroupements similaires dans d'autres régions du pays en direction de clients potentiels, notamment dans le milieu économique en ciblant particulièrement les entreprises petites et moyennes.

Il a été signalé que pour plus encore de proximité, «Caarama Assurance» s'attèlle à développer son réseau de distribution. Elle compte à ce jour plus de 210 points de vente à travers tout le pays via ses partenaires de distribution Caar et deux banques CPA et ABC-Bank dont respectivement 103 et 21 agences activent avec «Caarama». La compagnie dispose de neuf centres régionaux chargés de coordonner le travail des agences locales.