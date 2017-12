BÉJAÏA Les protecteurs du littoral-est protestent

Par Arezki SLIMANI -

La côte béjaouie en grand danger

La ville de Béjaïa a été marquée hier, par une manifestation de rue, oeuvre des militants et citoyens protecteurs de la bande boisée longeant le littoral-est de la wilaya.

Les défenseurs du littoral de la wilaya de Béjaïa sont revenus hier à la charge. Après une grande marche organisée la semaine dernière dans les villes côtières de Aokas et Souk El Tenine, le collectif citoyen de la station balnéaire de Aokas, défenseur de la bande boisée longeant le littoral est de la wilaya, a récidivé hier, devant le siège de la wilaya dans une action décidée lors d'un précédent rassemblement au centre culturel de Aokas en présence de ses habitants, ceux de la commune voisine de Souk El-Tenine et quelques animateurs de l'association de wilaya de sauvegarde du littoral.

Il s'agit pour les initiateurs de dénoncer la destruction programmée de la bande verte du littoral de la wilaya de Béjaïa.

Si, pour la côte-est, la menace provient de l'attribution en concession des parcelles de terrain pour la construction d'hôtels et de complexes touristiques, sur la côte ouest, ce sont les constructions illicites qui poussent comme des champignons. Outre une pétition signée par les militants et les citoyens qui sera remise aux autorités compétentes lors d'un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya, les manifestants avaient prévu de revenir en force jeudi à travers une marche avant celle-ci ne fasse suite à une rencontre avec le wali. En effet, selon un communiqué de la wilaya, les représentants de l'association pour la protection et la sauvegarde du littoral (Béjaïa littoral) ont fait le point sur l'état d'exécution des décisions prises lors de la première réunion tenue le 16 juin 2017. «Le wali avait pour rappel expliqué sa démarche entamée dans un seul et unique but qui est le développement de la wilaya de Béjaïa.» Et que «toute proposition émanant du mouvement associatif pour ce même objectif recevra l'appui et le soutien du premier magistrat de la wilaya», souligne le communiqué précisant que «le wali a tenu à rassurer les membres de l'association qu'une opération de démolition des constructions illicites sur le littoral est déjà envisagée et sera entamée bientôt».

«Nous nous mobilisons pour faire barrage à la pègre du foncier, à l'appétit vorace, qui veut détruire la bande forestière longeant le domaine public maritime de Aokas et de Souk El Tenine à Béjaïa et nous exigeons l'annulation définitive des concessions de la honte», indiquait Azzedine, un des initiateurs du mouvement, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais dont les rangs n'ont pas cessé de grossir au fil du temps.

La détermination des militants de Aokas dans leur démarche de protestation contre la destruction du littoral de la wilaya était encore vive, hier.

A rappeler qu'une importante marche a été organisée, samedi dernier à Aokas et Souk El-Tenine pour s'opposer à la création de deux zones d'expansion touristique, comptant une vingtaine de structures hôtelières sur la totalité de la bande boisée longeant le littoral de Aokas à Souk El-Tenine.