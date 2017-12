MALGRÉ LES COUPS DURS PORTÉS AUX TERRORISTES L'armée ne baisse pas la garde

Par Hocine NEFFAH -

Dans ce sillage de lutte sans relâche, il faut rappeler que l'Armée nationale populaire mène une guerre sans merci contre le terrorisme transnational aux frontières du pays.

L'Armée nationale populaire (ANP) a détruit hier six abris pour des groupes terroristes et de matériel de fabrication d'engins explosifs. C'est ce qui ressort du communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) qui précise qu'il s'agit d'une «opération de fouille et de recherche menée à Médéa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a-t-on appris.

Ce déploiement de l'ANP démontre que la vigilance et la mobilisation sont de mises au sein de cette institution républicaine qui consent des sacrifices inouïs pour que l'Etat algérien reste debout. D'ailleurs, l'opération de Médéa s'inscrit dans cette logique de lutte sans ambages contre le terrorisme et ses succédanés qui prennent la forme du crime organisé et de la contrebande. Dans ce sens, le ministère de la Défense nationale a indiqué que «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche à Médéa (1e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 18 décembre 2017, six abris pour les groupes terroristes et des outils de fabrication d'explosifs», a-t-on souligné. Ce renforcement de mesures de sécurité et de l'étau qui se resserre contre les groupes terroristes, et les réseaux de la contrebande et du crime organisé, se fait sentir chaque jour à travers des opérations que mènent les détachements de l'Armée nationale populaire en coordination avec d'autres services de sécurité. La dimension de la lutte antiterroriste prend tout son sens et son ampleur dans la mesure où la doctrine de combat de notre Armée nationale populaire se fait consolider davantage pour parer aux dangers qui se profilent à nos frontières.

Les opérations de Relizane et de Sidi Bel Abbès dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la contrebande est le prolongement de la lutte des éléments et de l'ANP et les forces de sécurité contre les menaces qui guettent le pays à l'intérieur du pays et à ses frontières. C'est le cas de la dernière opération où les éléments de l'Armée nationale populaire ont intercepté, à Relizane et Sidi Bel Abbès (2e RM), huit narcotrafiquants et 34,11 kilogrammes de kif traité.

Les coups portés contre les groupes terroristes et les réseaux de narcotrafiquants qui alimentent desdits groupes terroristes et les «seigneurs» du crime organisé et de la contrebande se précisent à travers l'opération menée par un autre détachement de l'ANP qui «a saisi, à In Guezzam (6e RM) quatre véhicules tout-terrain et une tonne de denrées alimentaires, tandis que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar et Laghouat», a assuré le ministère de la Défense nationale. Dans ce sillage de lutte sans relâche, il faut rappeler que l'Armée nationale populaire mène une guerre sans merci contre le terrorisme transnational aux frontières du pays, c'est une lutte des plus farouches de par le caractère planétaire de ce terrorisme qui obéit à des agendas visant des repositionnements géostratégiques dans la région du Sahel et l'Afrique de l'Ouest.

L'ANP est consciente de ces enjeux et des desseins qui ciblent les pays renfermant des richesses fossiles et de positionnement géopolitique.

L'ANP s'est dotée de moyens de défense qui font d'elle une force régionale en mesure de repousser les menaces des groupes terroristes après la débâcle de Daesh en Irak et en Syrie, où l'on assiste à son redéploiement de façon qui suscite beaucoup d'interrogations et de questions. Cette nouvelle réalité qui se trame dans le giron de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel fait réfléchir à plus d'un titre l'ANP qui est en phase avec la donne sécuritaire et la lutte contre le terrorisme transnational et ses ramifications à l'intérieur du pays. L'expérience des services de sécurité algériens n'est pas à démontrer, sa lutte contre l'hydre de l'islamisme armé pendant plus d'une décade est un rempart en termes d'accumulation de l'expérience concrète et au prix des sacrifices lourds qui ont été consentis par le peuple et les éléments de l'Armée nationale populaire. Les coups portés aux groupes terroristes et aux réseaux des narcotrafiquants et autres crimes organisés par l'ANP et ses détachements prouvent s'il en est que la vigilance de nos forces de sécurité est intacte surtout après l'émergence et l'apparition avec force de menaces sérieuses et manifestes du terrorisme international et ses visées de conquête et de déstabilisation des Etats. Le Sahel est un cas concret de cette approche d'un terrorisme international avec des soubassements on ne peu mieux de déstabilisation et de reconfiguration de la région qui s'est esquissée avec la destruction de la Libye, et le chantage que subissent le Mali et le Niger. Le renseignement est la pièce maîtresse de toute armée qui fait de sa défense un credo de premier ordre. Sur ce plan, l'Algérie s'emploie avec force à consolider cet outil pour la défense de ses frontières avec le soutien profond et consistant en moyens de riposte pour repousser les menaces qui puissent émaner de l'autre côté de ses frontières.

L'ANP redouble de vigilance, étant donné que le combat et la lutte contre le terrorisme sont portées à un double niveau, celui de la lutte au niveau interne en extirpant le terrorisme résiduel, et celui qui s'alimente d'une matrice plus étayé et sophistiquée émanant de nos frontières en dissimulant sa nature expansionniste répondant à une logique d'accaparement de richesses et de redéploiement sur l'échiquier du monde qui connaît des crises géostratégiques entre les puissances qui font face à une sérieuse crise économique dans leurs pays respectifs.