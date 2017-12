ADRAR Des chiens errants tuent le petit Khaled

Khaled, six ans, est décédé mardi dernier de manière atroce. L'enfant s'est fait mordre à plusieurs reprises par une meute de chiens. Il est mort sur le coup. Sa famille ainsi que tout le quartier de Ksar Tililane et la ville d'Adrar, sont sous le choc Il était 17 heures quand le petit, voyant un parent à lui quitter la maison pour rendre visite à un membre de la famille, s'est empressé de sortir afin de l'accompagner. Khaled ne réussit cependant pas à retrouver son parent et dans sa tentative de le rattraper, il va se perdre. A quelque 500 mètres du domicile familial, l'enfant sera attaqué par une meute de chiens qui vont s'acharner sur Khaled dont les morceaux de son corps seront retrouvés éparpillés sur plusieurs mètres par les éléments de la Sûreté nationale qui étaient à sa recherche, après l'alerte donnée par ses parents.