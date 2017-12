ALORS QUE LA RESTAURATION DE LA STATUE DE AÏN FOUARA EST LANCÉE AUJOURD'HUI L'auteur du saccage sous mandat de dépôt

L'auteur de l'acte de vandalisme, (A.A) âgé de 34 ans, ayant visé la statue de Aïn Fouara (Sétif) a fait l'objet, hier, d'un mandat de dépôt, a-t-on appris du responsable de la communication de la sûreté de wilaya, le lieutenant Abdelouahab Aissani. Les accusations à l'encontre du mis en cause portent sur «la destruction et la détérioration volontaire d'un monument historique faisant partie des biens culturels protégés». La statue da Aïn Fouara a fait l'objet, lundi, d'un acte de vandalisme de la part de l'individu incriminé. Des spécialistes en restauration de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (Ogeb) sont arrivés, mardi, à Sétif pour évaluer les dégâts occasionnés à ce monument, vestige emblématique de la capitale des Hauts-Plateaux, alors que le professeur en scénographie à l'Instituts supérieur des métiers des arts, du spectacle et de l'audiovisuel (Ismas) d'Alger et spécialiste dans la restauration des vestiges, Abderrahmane Zaâboubi, avait déclaré, mardi à l'APS que la restauration de ce monument et sa restitution à son état primaire «ne sont pas impossibles» à la faveur du progrès et de la modernisation.Ce même responsable avait également précisé que la restauration de ce chef-d'oeuvre archéologique est aujourd'hui «facile» à entreprendre, contrairement à l'année 1997 à tous points de vue et ce, grâce au développement des connaissances et des pratiques, à la disponibilité des spécialistes ainsi que les produits chimiques nécessaires à la reconstitution de chaque matière ce qui facilite, selon lui, l'opération de restauration