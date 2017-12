LE PARC HÔTELIER DE LA CAPITALE S'ENRICHIT D'UN NOUVEAU QUATRE ÉTOILES Le Holiday inn sera la plus haute tour d'Alger

Par Abdelkrim AMARNI -

Cet hôtel ouvrira ses portes le 9 janvier prochain.

Une nouvelle «étoile» naîtra avec la nouvelle année, à la date avancée du 9 janvier 2018. Cette étoile est en fait un complexe hôtelier arborant quatre étoiles, le «Holiday Inn» qui a été hier le théâtre d'une visite guidée destinée à la presse nationale. Riche de 242 chambres, dont 200 pour non-fumeurs et 44 suites occupant les 25 étages, avec Internet, cette tour de 105 mètres, la plus haute d'Alger, abrite cet hôtel qui devra ouvrir ses portes le 9 janvier prochain. Il est doté de quatre salles de réunion équipées des dernières technologies, d'une salle de banquets «somptueuse» qui sera mise à la disposition d'une clientèle attendue d'hommes d'affaires et de loisirs. Pour ce dernier aspect, le «Holiday Inn» propose deux piscines, l'une intérieure et l'autre extérieure. Elles seront accompagnées d'un «Fitness Center», un hammam, un sauna ainsi que d'un salon de massages et de soins de beauté dont les clients profiteront des espaces du «Lobby Lounge Bar» et du bar «La Terrasse».

Cet établissement hôtelier, d'un raffinement singulier, offre un panorama imprenable sur le magnifique Parc Dounia des «Grands Vents» ainsi qu'une vue sur le petit port de plaisance de Sidi Fredj à partir du restaurant panoramique du 25ème étage «le 101». La cuisine du jeune chef- cuisinier, Rachid Abrous, saura titiller généreusement les papilles gustatives les plus délicates et créer aussi la surprise. Un service d'aide aux personnes à mobilité réduite est disponible comme leur sont réservées deux chambres avec accessibilité aisée. L'accès Internet par câble est disponible dans les chambres, les suites, le centre d'affaires, les parties communes et les espaces de réunion. Il est à noter que les animaux domestiques sont admis, moyennant 2 500 DA/nuit. Avec toutes ces offres, le «Holiday Inn» s'attellera à respecter ses maîtres-mots que sont «constance et confiance, innovation et détermination.» Cet hôtel moderne au design épuré et élégant, devra affronter d'autres établissements cossus de la capitale en tentant toutefois de s'imposer graduellement.

La lutte sera dure. Il a été conçu et imaginé par le jeune Tarik Bey Ramdane, lauréat du prix d'architecture 2014 et néanmoins propriétaire du complexe.

Pour ce faire, il a fait appel au designer bien connu Christophe Pillet pour la décoration d'intérieur afin de donner à ce havre une âme particulière.

Un partenariat de management a été signé en juin 2012 avec «InterContinental Hotels Group, IHG» pour l'ouverture de ce premier «Holiday Inn» en Algérie. IHG est un groupe hôtelier multinational basé au Royaume-Uni dont les opérations comprennent une douzaine d'enseignes hôtelières.

Holiday Inn-Algérie est piloté par son directeur général, le Canadien Yvan Bailbled, qui est un ancien membre du groupe «Accord» et de «Hilton Inc».

Il a été le précurseur du lancement de plusieurs établissements dans de nombreux pays comme au Luxembourg, Indonésie, France, Suisse, Canada et Angola.

Rendez-vous donc le 9 janvier prochain pour l'ouverture officielle de ce nouveau joyau hôtelier dans la capitale.