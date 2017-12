BOUIRA "La fermeture de l'université est temporaire"

Par Abdenour MERZOUK -

«Une marche nationale est soumise à une autorisation du ministère de l'Intérieur. Nous sommes intervenus pour réfuter le fait accompli devant lequel certains voulaient nous mettre.»

La police a promu 94 fonctionnaires à des rangs supérieurs. La cérémonie s'est déroulée hier au niveau du siège de la sûreté de wilaya de Bouira en présence du wali et des responsables au niveau local. Cette promotion s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de la police arabe. L'occasion a été donnée à la presse pour revenir sur les événements qui ont caractérisé Bouira ces derniers jours. Dans sa réponse à la question relative aux affrontements qui ont opposé lundi dernier des étudiants aux forces de l'ordre, le wali a rappelé que toute marche ou manifestation sur la voie publique est soumise à une autorisation. Cette condition n'est en fait qu'un moyen pour maîtriser la situation et éviter des dépassements nuisibles aux manifestants et aux populations. «La police est intervenue pour rétablir l'ordre et préserver les biens et les personnes. Nous tenons à récuser des termes comme répression qui ne reflètent aucunement ce qui s'est passé», a soutenu le premier responsable de la wilayas. Concernant la fermeture de l'université, le wali a précisé que cette décision demeure temporaire et la réouverture est laissée à l'appréciation des responsables directs.

Pour le chef de sûreté de wilaya qui regrette l'ampleur donnée à un évènement qui pouvait être évité, note qu'une «une marche nationale est soumise à une autorisation du ministère de l'intérieur. Nous sommes intervenus pour réfuter le fait accompli devant lequel certains voulaient nous mettre. Nous avons rétabli l'ordre conformément aux textes de loi et en conformité avec les fonctions que nous confère la loi à savoir assurer la quiétude et les biens des personnes.» L'occasion a été aussi saisie par les responsables pour appeler à l'apaisement et couper court avec ces rumeurs qui tentent de raviver la flamme de la discorde entre les Algériens. «Nous sommes là pour garantir l'application de la loi. Il est de notre devoir d'encadrer une marche autorisée, mais il nous est fait l'obligation de disperser un attroupement non permis par la loi», dira le wali. «L'heure est à la mobilisation contre les faiseurs de troubles, tout le monde a un rôle à jouer. Je lance aussi l'appel à la presse pour participer à apaiser et à dépassionner le débat», a-t-il encore soutenu. Pour revenir au thème du jour, plusieurs éléments de la police ont été promus à des grandes supérieurs. Dans son allocution, le chef de sûreté de Bouira a invité les fonctionnaires à plus de professionnalisme dans l'exercice de la fonction policière.

La lettre du général-major, directeur général de la Sûreté nationale a mis l'accent sur le rôle de la police par rapport à la conjoncture mondiale actuelle surtout que la police algérienne reste une référence sur le continent africain et par rapport aux pays arabes. Les défis sont de plus en plus grands et l'institution républicaine se doit d'être à l'avant-garde dans sa lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.