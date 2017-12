SAHOULI NADIR, EXPERT, À L'EXPRESSION "Les investissements ont donné entière satisfaction"

Par Bouzid CHALABI -

L'Expression: Donnez -nous votre approche sur le marché interne des matériaux de construction.



Sahouli Nadir: Je tiens à vous rappeler que le secteur après avoir connu une récession du fait de l'importation en grande quantité d'une large gamme de matériaux enregistre depuis près de deux ans une dynamique. Un constat qui devient de plus en plus facile à vérifier sur le terrain.



Quels sont les facteurs qui ont provoqué cette dynamique?

Les mesures prises concernant les importations des matériaux de construction dans le cadre des programmes publics ont contribué à cette dynamique. Et pour être plus explicite ces mesures sont à l'origine de la progression du taux d'intégration du produit national dans les programmes d'habitat. Aujourd'hui il m'est facile d'avancer et suite à l'interdiction de recourir aux matériaux de construction étrangers c'est-à-dire à l'importation, que l'on va assister à un véritable boom dans ce secteur. J'ajouterai dans ce sens qu'avec un potentiel de matière première aussi riche et qui ne demande qu'à être valorisé le secteur ne peut que s'épanouir. Aujourd'hui le secteur produit plus, les gammes sont variées et de qualité. C'est au bénéfice de l'Etat.



On a remarqué dans beaucoup de stands des produits innovants. Est-ce à dire que les professionnels du secteur accordent une importance à suivre l'évolution des techniques des matériaux c'est-à-dire qu'ils restent à l'écoute des innovations dans le secteur.

En effet et comme vous l'avez constaté des matériaux nouveaux et des techniques nouvelles son exposés. C'est la preuve que nos professionnels commencent à s'inscrire dans cette logique de créer des matériaux plus esthétiques et de surcroît qui s'adaptent à notre environnement.



Mais avec l'émergence de nouveaux matériaux et de techniques nouvelles de reconstruction faut-il encore que la formation professionnelle suive cette évolution

Je vous dirai que dans nos centres de formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics on enseigne aux jeunes stagiaires les techniques nouvelles. Je vous annoncerai aussi qu'au niveau des centres de formation on accorde un intérêt aux techniques nouvelles. Et cela dans l'intérêt bien sûr des stagiaires appelés à travailler sur des chantiers où les techniques nouvelles sont d'usage.



Pour revenir à la production nationale des matériaux de construction et plus particulièrement le ciment, donnez- nous votre impression après avoir appris que le pays a commencé à exporter un tel matériau.

C'est en tout cas la preuve que l'offre est devenue supérieure à la demande. Et c'est donc de bon augure pour le pays et cela démontre aussi que tous les investissements réalisés dans ce segment ont donné entière satisfaction. Mais toujours est-il que le circuit de distribution à l'interne porte encore les séquelles de tensions sur le produit de par le fait que l'informel est toujours présent. Faut-il espérer que le circuit de distribution connaisse réellement une amélioration?