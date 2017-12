L'OLED, FER DE LANCE DE LG Le sud-coréen mise sur le marché premium

Par Salim BENALIA -

Des téléviseurs de haute technologie

LG a réussi à augmenter sa part du marché de la télévision haut de gamme grâce aux téléviseurs Oled.

Fort de sa technologie Oled qu'il a commencé à commercialiser en 2103, le Roi de la télévision, LG, définit, désormais, les nouvelles normes d'excellence dans l'univers du petit écran.

Les écrans Oled qui ont assurément permis au sud-coréen d'augmenter sensiblement ses parts de marché, sont légers et durables, avec des angles de vision plus larges, un excellent rendu des couleurs et une qualité d'image supérieure sans distorsion. «L'Oled est l'avenir des téléviseurs non seulement au Moyen-Orient et en Afrique, mais dans le monde entier», déclare M.Pilwon Jung, Directeur général de LG Algérie «Les téléspectateurs veulent une expérience plus immersive. Ils veulent être captivés par les images qui défilent sur l'écran et veulent faire l'expérience du film ou du spectacle avec une clarté d'image irréprochable. L'Oled TV brise toutes ces frontières et offre des images, des couleurs et des contrastes exceptionnels qui permettront aux téléspectateurs d'avoir la meilleure expérience possible aujourd'hui et dans les années à venir», ajoute M.Pilwon. Avec la demande croissante pour les téléviseurs haut de gamme, la société de divertissement familial LG a réalisé son bénéfice d'exploitation trimestriel le plus élevé avec 404,39 millions de dollars et une marge d'exploitation record de 9,9%.

Les ventes ont progressé de 12% par rapport à la même période de l'an 2016 pour atteindre 4,09 milliards de dollars.

La stratégie de LG pour surmonter la concurrence en volume en élargissant la composante premium de ses activités de télévision, en se concentrant sur les téléviseurs Oled et Ultra HD, s'avère être un succès, affirme-t-on. Les ventes d'unités Oled à la fin du troisième trimestre étaient équivalentes au nombre total d'unités vendues en 2016, soit plus du double du chiffre de 2015, ajoute-t-on encore.

La part du marché haut de gamme de la TV LG Oled a considérablement augmenté au cours de la dernière année, permettant à l'entreprise de lancer avec succès de nouveaux modèles premium et de tirer parti de sa position de leader sur les marchés.

L'année 2017 a également été marquée par le lancement de l'étonnant et incroyable LG Signature Oled TV W. Une merveille d'ingénierie qui a raflé la plus large collection de prix pour téléviseurs au CES 2017, remportant le Best of the Best Award de cette année.

Le LG Signature Oled TV W de 77 pouces affiche non seulement une qualité d'image exceptionnelle, mais aussi un design à couper le souffle, il arbore une forme inédite, avec un écran incroyablement mince et semi-flexible qui s'attache au mur avec des aimants.

L'appareil est monté sur un mur, ne ressemblant en rien à un téléviseur. C'est l'expression ultime d'une expérience de qualité cinématographique à domicile, et est maintenant disponible pour les consommateurs avides de télévision à travers le CCG.

Les téléviseurs Oled de LG ont été reconnus pour leur performance supérieure et sont utilisés par Technicolor comme écrans de référence pour la production de versions à domicile de grands films et de contenus télévisuels hollywoodiens tels que Logan et Sense 8. Cette reconnaissance de Technicolor confirme la revendication de longue date de LG sur ses téléviseurs Oled qui permettent aux utilisateurs de profiter d'une expérience visuelle exceptionnelle. «Appuyés par de nombreuses distinctions et critiques au cours des dernières années, LG poursuit ses efforts pour s'assurer que la meilleure et la plus récente technologie soit mise en oeuvre pour offrir à ses consommateurs la meilleure expérience télévisuelle qui soit», poursuit-on encore. Bien que primé, LG ne se repose pas pour autant sur ses lauriers. Il promet pour des téléviseurs qui seront alimentés par la technologie Oled que LG aura le rôle du pionnier dans le développement de cette technologie pour que les utilisateurs tirent le meilleur parti de leur expérience. «Bientôt, les gens n'auront pas seulement la meilleure expérience de visionnement chez eux, ils l'auront sur leur téléphone et sur une multitude de points de contact pour pouvoir interagir et échanger avec les utilisateurs alors que nous nous aventurons dans un monde plus immersif et plus divertissant», annonce-t-on.