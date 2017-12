SKIKDA Détournements à la Sonelgaz et Enamarbre

Par Wahida BAHRI -

l'affaire de la Sonelgaz mise à nu sur une plainte déposée par le directeur régional de cette entreprise publique

En dépit des mesures prises par l'Etat, pour tenter de lutter contre le pourrissement gangrenant ces entreprises publiques, certains employés défient encore les pouvoirs de l'Etat.

Deux entreprises publiques et pas des moindres dans la wilaya de Skikda, Sonelgaz et Enamarbre couvent des affaires assez scabreuses. En témoigne l'affaire de la Sonelgaz mise à nu sur une plainte déposée par le directeur régional de cette entreprise publique. Selon la source sécuritaire en charge de l'enquête, six employés dont quatre femmes, dans une agence de Sonelgaz de la wilaya de Skikda sont accusés de détournement de deniers publics et négligence professionnelle, ayant occasionné un préjudice de 70 millions de centimes. Aux termes de l'enquête diligentée, sur instruction du procureur de la République, près le tribunal de la même wilaya, par la brigade économique, trois des indélicats employés, dont une femme, usant d'un droit d'accès au système d'exploitation des données de la société Sonelgaz, ont procédé à l'annulation des opérations de paiement de 70 abonnés, a expliqué la même source. Ces annulations touchaient des factures d'électricité payées par les abonnés, mais n'étaient pas portées sur le système de gestion des opérations, ont expliqué nos sources. Agés entre 33 et 46 ans, les six mis en cause ont été déférés, hier, par-devant le procureur de la République, près le tribunal de Skikda. La même décision juridique a été retenue à l'encontre de cinq employés de l'unité d'Enamarbre à Skikda. Découvrant des agissements préjudiciables, à savoir le vol de matières premières par des employés de cette unité, la direction générale de l'entreprise a déposé plainte au niveau du procureur de la République. Selon les précisions apportées par une source proche du dossier, les mis en causes dans ce scandale s'adonnaient à la dilapidation de deniers publics, à travers le vol de matières premières, depuis cette unité relevant de l'entreprise Enamarbre.

Les résultats de l'information judiciaire enclenchée par les éléments de la brigade financière et économique de la sûreté de wilaya de Skikda ont abouti à la découverte de malversations, impliquant six employés. Aux termes de l'enquête, et selon les explications fournies par notre source, le premier mis en cause, le directeur de l'unité en l'occurrence, demandait à ses coaccusés, chacun selon sa fonction, de lui préparer des commandes du produit brut, sans les déclarer au service commercial de l'unité. En somme, c'étaient des commandes frauduleuses, qui passaient à l'insu du chargé commercial, ont précisé nos sources.

S'agissant du montant du préjudice, il est estimé par nos sources à des dizaines de millions de centimes. Reconnus coupables des faits qu'ils leur sont reprochés, les six mis en cause, comparaîtront incessamment devant la barre du tribunal de Skikda, dans cette affaire dans laquelle, la direction d'Enamarbre s'est constituée partie civile, pour faire valoir, les droits de cette entreprise nationale, à caractère économique, lésée par ces agissements indélicats.